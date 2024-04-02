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Оскароносний Кілліан Мерфі показав цікаву фотосесію у сучасному стилі

Вівторок 02 квітня 2024 20:45
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Оскароносний Кілліан Мерфі показав цікаву фотосесію у сучасному стилі Кілліан Мерфі (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлія Любченко

Кілліан Мерфі став справжньою кінозіркою завдяки ролям у серіалі “Гострі картузи” та у фільмі "Оппенгеймер". А цього року чоловік отримав Оскар у номінації "Найкращий актор", але крім цього він ще й відомий модник.

Про нові образи актора розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Кілліана.

Кілліан Мерфі показав незвичні для себе образи

Всі ми звикли бачити Кілліана в класичних вбраннях, які роблять його образ ще більш мужнім та цікавим. На всіх церемоніях Мерфі з’являється виключно у класичних костюмах, а також у фільмах та серіалах зберігає своє амплуа.

Нещодавно актор знявся у дуже яскравій фотосесії, чим здивував своїх численних прихильників, адже ці образи зовсім не з його гардероба. Та цього разу чоловік вирішив показати, яким він може бути ще.

Отже, володар Оскару показав фото біля великої кількості дзеркал. Спочатку актор одягнув прості темні джинси, білу футболку та чорну шкіряну куртку - це не дуже відповідає стилю Кілліана, проте варто сказати, що йому пасує.

Оскароносний Кілліан Мерфі показав цікаву фотосесію у сучасному стилі

Кілліан Мерфі у цікавому образі (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Далі чоловік змінював лише верх, він приміряв бомбер зі шкіряними рукавами та на фото ніби дивився на себе у дзеркало.

А третій образ - це взагалі не історія Мерфі, адже він одягнув кофтинку з візерунком, чого раніше ніколи не носив, принаймні на публіці.

Хоч ці всі речі не відповідають стилю актора, вони виглядають на ньому дуже гарно та цікаво, адже його зовнішність достатньо лише підкреслити деталями.

Оскароносний Кілліан Мерфі показав цікаву фотосесію у сучасному стиліОскароносний Кілліан Мерфі показав цікаву фотосесію у сучасному стилі

Кілліан Мерфі у цікавих вбраннях (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Раніше ми розповідали, що Кілліан Мерфі показав нехарактерні для себе образи.

Також дивіться, які фото показала Марго Роббі з Кілліаном Мерфі.

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