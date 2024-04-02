ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оскароносный Киллиан Мерфи показал интересную фотосессию в современном стиле

Вторник 02 апреля 2024 20:45
UA EN RU
Оскароносный Киллиан Мерфи показал интересную фотосессию в современном стиле Киллиан Мерфи (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлия Любченко

Киллиан Мерфи стал настоящей кинозвездой благодаря ролям в сериале "Острые картузы" и в фильме "Оппенгеймер". А в этом году мужчина получил Оскар в номинации "Лучший актер", но кроме этого он еще и известный модник.

О новых образах актера рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Киллиана.

Киллиан Мерфи показал необычные для себя образы

Все мы привыкли видеть Киллиана в классических нарядах, которые делают его образ еще более мужественным и интересным. На всех церемониях Мерфи появляется исключительно в классических костюмах, а также фильмах и сериалах сохраняет свое амплуа.

Недавно актер снялся в очень яркой фотосессии, чем удивил своих многочисленных поклонников, ведь эти образы совсем не из его гардероба. Но на этот раз мужчина решил показать, каким он может быть еще.

Итак, обладатель Оскара показал фото возле большого количества зеркал. Сначала актер надел простые темные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку - это не очень соответствует стилю Киллиана, однако стоит сказать, что ему подходит.

Оскароносный Киллиан Мерфи показал интересную фотосессию в современном стиле

Киллиан Мерфи в увлекательном виде (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Дальше мужчина менял только верх, он примерил бомбер с кожаными рукавами и на фото смотрел на себя в зеркало.

А третий образ - это вообще не история Мерфи, ведь он надел кофточку с узором, чего раньше никогда не носил, по крайней мере, на публике.

Хотя все эти вещи не соответствуют стилю актера, они выглядят на нем очень красиво и интересно, ведь его внешность достаточно лишь подчеркнуть деталями.

Оскароносный Киллиан Мерфи показал интересную фотосессию в современном стилеОскароносный Киллиан Мерфи показал интересную фотосессию в современном стиле

Киллиан Мерфи в интересных нарядах (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Ранее мы рассказывали, что Киллиан Мерфи показал нехарактерные образы.

Также смотрите, какие фото показала Марго Робби с Киллианом Мерфи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Актеры
NEWS
Большие перемены. Мобилизация в Украине будет по-новому, изменят правила и для военных
Большие перемены. Мобилизация в Украине будет по-новому, изменят правила и для военных