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"Оскар-2025". Переможці головних номінацій - у прогнозах букмекерів

Прогнози букмекерів на "Оскар-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Невдовзі стануть відомі всі номінанти на премію "Оскар-2025", церемонія якої запланована на 2 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді.

Про те, які фільми та актори мають найбільше шансів отримати заповітну статуетку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт прогнозів американських нагород і розважальних новин Goldderby, які обробили цифри майже 10 000 своїх зареєстрованих користувачів, щоб створити офіційні коефіцієнти.

Нижче представлений список офіційних шансів на номінацію "Оскар-2025". Прогнозовані переможці виділені чорним кольором.

Найкращий фільм

  • Бруталіст - 6/1
  • "Анора" - 13/2
  • "Конклав" - 7/1
  • "Емілія Перес" - 7/1
  • "Wicked: Чародійка"- 17/2
  • "Цілковитий незнайомець" - 21/2
  • "Дюна: Частина друга "- 23/2
  • "Субстанція" - 14/1
  • "Справжній біль" - 18/1
  • "Сінг-сінг" - 25/1

Найкраща режисерська робота

Найкраща чоловіча роль    

  • "Сінг-Сінг"

Найкраща жіноча роль

  • "Wicked: Чародійка"

Найкраща чоловіча роль другого плану    

  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий оригінальний сценарій    

  • "Hard Truths" -

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий анімаційний фільм

До слова, раніше ми розповідали про 5 акторів, які отримали "Оскар" за свою першу роль.

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