"Оскар-2025". Переможці головних номінацій - у прогнозах букмекерів

Про те, які фільми та актори мають найбільше шансів отримати заповітну статуетку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт прогнозів американських нагород і розважальних новин Goldderby, які обробили цифри майже 10 000 своїх зареєстрованих користувачів, щоб створити офіційні коефіцієнти.