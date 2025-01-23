"Оскар-2025". Переможці головних номінацій - у прогнозах букмекерів

Невдовзі стануть відомі всі номінанти на премію "Оскар-2025", церемонія якої запланована на 2 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді.
Про те, які фільми та актори мають найбільше шансів отримати заповітну статуетку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт прогнозів американських нагород і розважальних новин Goldderby, які обробили цифри майже 10 000 своїх зареєстрованих користувачів, щоб створити офіційні коефіцієнти.
Нижче представлений список офіційних шансів на номінацію "Оскар-2025". Прогнозовані переможці виділені чорним кольором.
До слова, раніше ми розповідали про 5 акторів, які отримали "Оскар" за свою першу роль.