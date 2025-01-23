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"Оскар-2025". Победители главных номинаций - в прогнозах букмекеров

Прогнозы букмекеров на "Оскар-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Вскоре станут известны все номинанты на премию "Оскар-2025", церемония которой запланирована на 2 марта в театре "Долби" в Голливуде.

О том, какие фильмы и актеры имеют больше всего шансов получить заветную статуэтку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, которые обработали цифры почти 10 000 своих зарегистрированных пользователей, чтобы создать официальные коэффициенты.

Ниже представлен список официальных шансов на номинацию "Оскар-2025". Прогнозируемые победители выделены черным цветом.

Лучший фильм

  • Бруталист - 6/1
  • "Анора" - 13/2
  • "Конклав" - 7/1
  • "Эмилия Перес" - 7/1
  • "Wicked: Чародейка" - 17/2
  • "Совершенный незнакомец" - 21/2
  • "Дюна: Часть вторая" - 23/2
  • "Субстанция" - 14/1
  • "Настоящая боль" - 18/1
  • "Синг-синг" - 25/1

Лучшая режиссерская работа

Лучшая мужская роль

  • Синг-Синг

Лучшая женская роль

  • Wicked: Чародейка"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Wicked: Чародейка"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Hard Truths" -

Лучший адаптированный сценарий

Лучший анимационный фильм

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