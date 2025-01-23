"Оскар-2025". Победители главных номинаций - в прогнозах букмекеров

О том, какие фильмы и актеры имеют больше всего шансов получить заветную статуэтку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, которые обработали цифры почти 10 000 своих зарегистрированных пользователей, чтобы создать официальные коэффициенты.