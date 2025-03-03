"Оскар-2025": Зої Салдана отримала премію за найкращу жіночу роль другого плану

Серед інших номінанток у цій категорії були Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка"), Ізабелла Росселліні ("Конклав"), Фелісіті Джонс ("Бруталіст") та Моніка Барбаро ("Цілковитий незнайомець").

Хто така Зої Салдана

Зої Салдана - американська акторка, відома своєю роботою у великобюджетних науково-фантастичних фільмах. Народилася в Нью-Джерсі, але виросла в Домініканській Республіці.

Свою кар'єру починала з танців, а потім перейшла до акторської майстерності. Світову славу їй принесли ролі Нейтірі в "Аватарі", Гамори у "Вартових Галактики" та лейтенанта Ухури в перезапуску "Стартреку". Зої Салдана у фільмі "Вартові Галактики-2"

Салдана є однією з найкасовіших акторок в історії кіно - вона стала першою акторкою, яка знялася у чотирьох фільмах, що зібрали понад 2 мільярди доларів у світовому прокаті ("Аватар", "Аватар: Шлях води", "Месники: Війна нескінченності", "Месники: Завершення").

Окрім блокбастерів, вона також знімається в незалежних фільмах та телевізійних проектах, демонструючи свою акторську різноплановість. Зої Салдана у фільмі "Емілія Перес"

Фільм "Емілія Перес" отримав 13 номінацій на "Оскар-2025" і став найбільш номінованим неангломовним фільмом в історії премії. Він розповідає історію жінки, яка має зв’язки з кримінальним світом і змінює своє життя, що дало змогу Салдані продемонструвати драматичну глибину своєї гри.

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