Оскар 2024: стало відоме імʼя кращої акторки

Емма Стоун у фільмі "Бідолашні створіння"

Також у списках претендентів на перемогу були:

Аннетт Бенінг ("Ніад")

Лілі Гладстон ("Вбивці квіткової повні")

Сандра Гюллер ("Анатомія падіння")

Кері Малліган ("Маестро")

Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, який проводив премії у 2017, 2018 і 2023 роках.

Додамо, що Оскар за найкращу жіночу роль другого плану отримала Да'Він Джой Рендольф, яка зіграла у фільмі "Залишенці".

Да'Він Джой Рендольф у фільмі "Залишенці"

Цікаві факти про Оскар 2024

Завдяки фільму "Маестро" Стівен Спілберг збільшив свій рекорд за кількістю номінацій для однієї особи до 13.

Цього року в акторських номінаціях було представлено рекордну кількість ЛГБТК+ персонажів в фільмах - загалом 7: Аннетт Бенінг, Стерлінг К. Браун, Бредлі Купер, Колман Домінго, Джоді Фостер, Сандра Гюллер та Емма Стоун. Два актори, які зіграли ЛГБТК+ персонажів, є відкритими представниками спільноти у реальному житті (Домінго і Фостер) та ще одна акторка яка є квіром (Лілі Гладстон).

У віці 81 року Мартін Скорсезе, режисер фільму "Вбивці квіткового місяця", отримав свою десяту номінацію за найкращу режисуру з найбільшою кількістю номінацій на Оскар у цій категорії (включно з однією попередньою перемогою), ніж у будь-кого з нині живих. Скорсезе також став найстаршим номінантом у категорії "Найкращий режисер", випередивши Джона Г'юстона, якому було 79 років.

Вес Андерсон приєднався до "клубу п'ятикратних номінантів", ставши лише третьою людиною, яка була номінована в п'яти й більше категоріях, що охоплює "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий анімаційний фільм" й "Найкращий ігровий короткометражний фільм".

Десять акторів отримали свої перші номінації на Оскар: Емілі Блант, Деніел Брукс, Стерлінг К. Браун, Колман Домінго, Америка Феррера, Лілі Гладстон, Сандра Гюллер, Кілліан Мерфі, Да'Він Джой Рендольф і Джеффрі Райт.