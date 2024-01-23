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Оскар 2024: повний список номінантів на премію

Усі номінанти на премію Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 96-ту премію "Оскар".

Серед претендентів на бажану статуетку також опинилася українська стрічка "20 днів в Маріуполі" режисера та відеографа Мстислава Чернова, яка потрапила до шортлистів обох номінацій, на які подавалася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.

Повний список номінантів на Оскар 2024

Найкращий актор:

  • Бредлі Купер, "Маестро"
  • Колман Домінго, "Растін"
  • Пол Джаматті, "Залишені"

 

  • Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"
  • Джеффрі Райт, "Американське чтиво"

Найкращий актор другого плану:

  • Раян Гослінг, "Барбі"
  • Стерлінг Браун, "Американське чтиво"

 

  • Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткової повні"
  • Роберт Дауні Молодший, "Оппенгеймер"
  • Марк Руффало, "Бідолашні створіння"

Найкраща акторка другого плану:

  • Емілі Блант, "Оппенгеймер"
  • Даніель Брукс, "Барва пурпурова"
  • Амеріка Фарерра, "Барбі"
  • Джуді Фостер, "Даяна Наєд"
  • Да'Він Джой Рендольф, "Залишені"

Найкращі дизайни костюмів:

  • "Барбі"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Наполеон"
  • "Оппенгеймер"

 

  • "Бідолашні створіння"

Найкращі макіяж та зачіски:

  • "Голда"
  • "Маестро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"
  • "Снігова спільнота"

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

  • "Після"
  • "Червоне, біле і синє"
  • "Дивовижна історія Генрі Шугара"

 

  • "Непереможний"
  • "Лицар удачі"

Найкращий анімаційний короткоментражний фільм:

  • "Лист до свині"
  • "95 відчуттів"
  • "Наша уніформа"
  • "Pachyderme"
  • "Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"

Найкращий адаптований сценарій:

  • "Американське чтиво"
  • "Барбі"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"

 

  • "Зона інтересів"

Найкращий оригінальний сценарій:

  • "Анатомія падіння"
  • "Залишені"
  • "Маестро"
  • "Травень, грудень"

 

  • "Минулі життя"

Найкраща оригінальна музика до фільму:

  • "Американське чтиво"
  • "Індіана Джонс і реліквія долі"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • "Бобі Вайн: Народний президент"
  • "Вічна памʼять"
  • "4 дочки"
  • "Вбити тигра"
  • "20 днів у Маріуполі" – українська стрічка журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

 

Найкращий короткометражний документальний фільм:

  • "The ABCs of Book Banning"
  • "The Barber of Little Rock"
  • "Island in Between"
  • "The last repair shop"
  • "Nai Nai & Wài Pó"

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • "Я - капітан", Італія
  • "Ідеальні дні", Японія
  • "Снігова спільнота", Іспанія

 

  • "Вчительська", Німеччина
  • "Зона інтересів", Велика Британія

Найкращий повнометражний анімаційний фільм:

  • "Хлопчик і птах"
  • "Елементарно"
  • "Німона"
  • "Мрії робота"

 

  • "Людина павук: Крізь Всесвіт"

Найкраща робота художників-постановників:

  • "Барбі"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Наполеон"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"

Найкращий монтаж:

  • "Анатомія падіння"
  • "Залишені"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"

Найкращий звук:

  • "Творець"
  • "Маестро"
  • "Місія неможлива: Розплата. Частина перша"
  • "Оппенгеймер"
  • "Зона інтересів"

Найкращі візуальні ефекти:

  • "Творець"
  • "Годзілла: Мінус один"
  • "Вартові Галактики. Частина 3"
  • "Місія неможлива: Розплата. Частина перша"
  • "Наполеон"

Найкраща операторська робота: 

  • "Граф"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Маестро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"

Раніше ми публікували усіх номінантів на антипремію Золота малина 2023.

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