Оскар 2024: повний список номінантів на премію

Повний список номінантів на Оскар 2024
Найкращий актор:
- Бредлі Купер, "Маестро"
- Колман Домінго, "Растін"
- Пол Джаматті, "Залишені"
- Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"
- Джеффрі Райт, "Американське чтиво"
Найкращий актор другого плану:
- Раян Гослінг, "Барбі"
- Стерлінг Браун, "Американське чтиво"
- Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткової повні"
- Роберт Дауні Молодший, "Оппенгеймер"
- Марк Руффало, "Бідолашні створіння"
Найкраща акторка другого плану:
- Емілі Блант, "Оппенгеймер"
- Даніель Брукс, "Барва пурпурова"
- Амеріка Фарерра, "Барбі"
- Джуді Фостер, "Даяна Наєд"
- Да'Він Джой Рендольф, "Залишені"
Найкращі дизайни костюмів:
- "Барбі"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Наполеон"
- "Оппенгеймер"
Найкращі макіяж та зачіски:
- "Голда"
- "Маестро"
- "Оппенгеймер"
- "Бідолашні створіння"
- "Снігова спільнота"
Найкращий ігровий короткометражний фільм:
- "Після"
- "Червоне, біле і синє"
- "Дивовижна історія Генрі Шугара"
- "Непереможний"
- "Лицар удачі"
Найкращий анімаційний короткоментражний фільм:
- "Лист до свині"
- "95 відчуттів"
- "Наша уніформа"
- "Pachyderme"
- "Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"
Найкращий адаптований сценарій:
- "Американське чтиво"
- "Барбі"
- "Оппенгеймер"
- "Бідолашні створіння"
Найкращий оригінальний сценарій:
- "Анатомія падіння"
- "Залишені"
- "Маестро"
- "Травень, грудень"
Найкраща оригінальна музика до фільму:
- "Американське чтиво"
- "Індіана Джонс і реліквія долі"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Оппенгеймер"
- "Бідолашні створіння"
Найкращий повнометражний документальний фільм:
- "Бобі Вайн: Народний президент"
- "Вічна памʼять"
- "4 дочки"
- "Вбити тигра"
-
"20 днів у Маріуполі" – українська стрічка журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.
Найкращий короткометражний документальний фільм:
- "The ABCs of Book Banning"
-
"The Barber of Little Rock"
- "Island in Between"
- "The last repair shop"
- "Nai Nai & Wài Pó"
Найкращий фільм іноземною мовою:
- "Я - капітан", Італія
- "Ідеальні дні", Японія
- "Снігова спільнота", Іспанія
- "Вчительська", Німеччина
- "Зона інтересів", Велика Британія
Найкращий повнометражний анімаційний фільм:
- "Хлопчик і птах"
- "Елементарно"
- "Німона"
- "Мрії робота"
- "Людина павук: Крізь Всесвіт"
Найкраща робота художників-постановників:
- "Барбі"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Наполеон"
- "Оппенгеймер"
- "Бідолашні створіння"
Найкращий монтаж:
- "Анатомія падіння"
- "Залишені"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Оппенгеймер"
- "Бідолашні створіння"
Найкращий звук:
- "Творець"
- "Маестро"
- "Місія неможлива: Розплата. Частина перша"
- "Оппенгеймер"
- "Зона інтересів"
Найкращі візуальні ефекти:
- "Творець"
- "Годзілла: Мінус один"
- "Вартові Галактики. Частина 3"
- "Місія неможлива: Розплата. Частина перша"
- "Наполеон"
Найкраща операторська робота:
- "Граф"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Маестро"
- "Оппенгеймер"
- "Бідолашні створіння"