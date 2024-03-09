Оскар 2024 за найкращий фільм: хто переможе (прогноз)

96-та Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня у Лос-Анджелесі. Кіномани по всьому світі очікують на цю подію, аби дізнатись, які стрічки визнають найкращими у різних номінаціях.

Про те, які фільми за прогнозом букмекерів мають найбільше шансів отримати Оскар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Covers .

Які стрічки змагаються за звання "Найкращого фільму"

"Американська література"

"Анатомія падіння"

"Барбі"

"Залишені"

"Вбивці квіткової повні"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Минулі життя"

"Бідолашні створіння"

"Зона інтересу"

Який фільм має найбільше шансів отримати Оскар

За останніми прогнозами букмекерів, саме "Оппенгеймер" отримає Оскар у номінації "Найкращий фільм". Це біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби".

Цей науковець зіграв ключову роль у "Мангеттенському проєкті" - ініціативі часів Другої світової війни, у рамках якої було розроблено першу ядерну зброю. Фільм спільно зняли Велика Британія і США.

У світовий прокат "Оппенгеймер" вийшов 21 липня 2023 року. Касові збори "Оппенгеймера" досягли понад $942 млн у світовому прокаті при кошторисі $100 млн, що ставить його на 3 місце найкасовіших фільмів 2023 року. Він став найкасовішим серед біографічних фільмів та фільмів, події яких стосуються Другої світової війни.

Додамо, що фільм номінований у багатьох категоріях. Зокрема, за прогнозами букмекерів, Крістофера Нолана визнають найкращим режисером, а Кілліана Мерфі - найкращим актором першого плану, а Роберт Дауні-молодшого - другого плану.

Також цей фільм має найвищі шанси отримати Оскар у номінаціях "Найкращий монтаж", "Найкраща оригінальна музика" і "Найкращий звук".

Найкращий документальний фільм

За прогнозами букмекерів, фільм українського воєнного кореспондента та відеографа Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" має найбільші шанси отримати Оскар цього року. Можливо Україна отримає свій перший Оскар.

Це фільм розповідає про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Фільм створено 2023 року у співпраці Associated Press та Frontline. Фільм торік потрапив до конкурсної програми "Світове документальне кіно" і отримав Приз глядачів.

Загалом, фільм отримав більше 20 нагород і 40 номінацій. Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом.

Найкращий міжнародний фільм

У цій номінації експерти прогнозують перемогу фільму "Зона інтересу". Це драматичний фільм 2023 року, який зняв Джонатан Глейзер. Стрічка заснована на романі британського письменника Мартіна Еміса 2014 року.

Зйомки проходили в нацистському концтаборі Аушвіці з 2021 по 2022 рік. Фільм став спільним виробництвом США, Великої Британії та Польщі. Фільм отримав схвальні відгуки критиків.

Найкращий ігровий фільм

"Чудова історія Генрі Шугара" - це екранізація популярної новели Роальда Дала про заможного чоловіка, який прагне розвинути надзвичайні здібності, щоб шахраювати в азартних іграх. Акторський склад: Рейф Файнз, Бенедикт Камбербетч, Дев Пател, Бен Кінґслі та Річард Айоаді.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Фільм "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко" - це 11-хвилинний короткометражний анімаційний фільм режисера Дейва Маллінза про Джона Леннона та Йоко Оно. Він став фаворитом буквально в останні дні перед церемонією вручення Оскара.

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Азбука заборони книг" - це розповідь про оскаржені та заборонені книги в школах. Кілька дітей діляться своїми думками після прочитання деяких матеріалів, які вважаються для них неприйнятними. Ця стрічка посіла першу сходинку у рейтингу серед претендентів на Оскар у номінації короткометражних фільмів.