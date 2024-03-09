Оскар 2024 за найкращий фільм: хто переможе (прогноз)
96-та Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня у Лос-Анджелесі. Кіномани по всьому світі очікують на цю подію, аби дізнатись, які стрічки визнають найкращими у різних номінаціях.
Про те, які фільми за прогнозом букмекерів мають найбільше шансів отримати Оскар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Covers.
Які стрічки змагаються за звання "Найкращого фільму"
- "Американська література"
- "Анатомія падіння"
- "Барбі"
- "Залишені"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Маестро"
- "Оппенгеймер"
- "Минулі життя"
- "Бідолашні створіння"
- "Зона інтересу"
Який фільм має найбільше шансів отримати Оскар
За останніми прогнозами букмекерів, саме "Оппенгеймер" отримає Оскар у номінації "Найкращий фільм". Це біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби".
Цей науковець зіграв ключову роль у "Мангеттенському проєкті" - ініціативі часів Другої світової війни, у рамках якої було розроблено першу ядерну зброю. Фільм спільно зняли Велика Британія і США.
У світовий прокат "Оппенгеймер" вийшов 21 липня 2023 року. Касові збори "Оппенгеймера" досягли понад $942 млн у світовому прокаті при кошторисі $100 млн, що ставить його на 3 місце найкасовіших фільмів 2023 року. Він став найкасовішим серед біографічних фільмів та фільмів, події яких стосуються Другої світової війни.
Додамо, що фільм номінований у багатьох категоріях. Зокрема, за прогнозами букмекерів, Крістофера Нолана визнають найкращим режисером, а Кілліана Мерфі - найкращим актором першого плану, а Роберт Дауні-молодшого - другого плану.
Також цей фільм має найвищі шанси отримати Оскар у номінаціях "Найкращий монтаж", "Найкраща оригінальна музика" і "Найкращий звук".
Найкращий документальний фільм
За прогнозами букмекерів, фільм українського воєнного кореспондента та відеографа Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" має найбільші шанси отримати Оскар цього року. Можливо Україна отримає свій перший Оскар.
Це фільм розповідає про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Фільм створено 2023 року у співпраці Associated Press та Frontline. Фільм торік потрапив до конкурсної програми "Світове документальне кіно" і отримав Приз глядачів.
Загалом, фільм отримав більше 20 нагород і 40 номінацій. Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом.
Найкращий міжнародний фільм
У цій номінації експерти прогнозують перемогу фільму "Зона інтересу". Це драматичний фільм 2023 року, який зняв Джонатан Глейзер. Стрічка заснована на романі британського письменника Мартіна Еміса 2014 року.
Зйомки проходили в нацистському концтаборі Аушвіці з 2021 по 2022 рік. Фільм став спільним виробництвом США, Великої Британії та Польщі. Фільм отримав схвальні відгуки критиків.
Найкращий ігровий фільм
"Чудова історія Генрі Шугара" - це екранізація популярної новели Роальда Дала про заможного чоловіка, який прагне розвинути надзвичайні здібності, щоб шахраювати в азартних іграх. Акторський склад: Рейф Файнз, Бенедикт Камбербетч, Дев Пател, Бен Кінґслі та Річард Айоаді.
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
Фільм "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко" - це 11-хвилинний короткометражний анімаційний фільм режисера Дейва Маллінза про Джона Леннона та Йоко Оно. Він став фаворитом буквально в останні дні перед церемонією вручення Оскара.
Найкращий короткометражний документальний фільм
"Азбука заборони книг" - це розповідь про оскаржені та заборонені книги в школах. Кілька дітей діляться своїми думками після прочитання деяких матеріалів, які вважаються для них неприйнятними. Ця стрічка посіла першу сходинку у рейтингу серед претендентів на Оскар у номінації короткометражних фільмів.
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Раніше ми ділились повним списком номінантів на премію Оскар 2024.