Оскар 2024 за лучший фильм: кто победит (прогноз)

96-я Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта в Лос-Анджелесе. Киноманы по всему миру ожидают этого события, чтобы узнать, какие ленты признают лучшими в разным номинациях.

О том, какие фильмы по прогнозу букмекеров имеют больше шансов получить Оскар, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Covers .

Какие ленты соревнуются за звание "Лучшего фильма"

"Американская литература"

"Анатомия падения"

"Барби"

"Оставленные"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Бедные создания"

"Зона интереса"

Какой фильм имеет больше шансов получить Оскар

По последним прогнозам букмекеров именно "Оппенгеймер" получит Оскар в номинации "Лучший фильм". Это биографический фильм Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли Роберта Оппенгеймера, американского физика-теоретика, которого называют "отцом атомной бомбы".

Этот ученый сыграл ключевую роль в "Мангеттенском проекте" - инициативе времен Второй мировой войны, в рамках которой было разработано первое ядерное оружие. Фильм совместно сняли Великобритания и США.

В мировой прокат "Оппенгеймер" вышел 21 июля 2023 года. Кассовые сборы - $942 млн в мировом прокате при смете $100 млн, что ставит его на 3 место самых кассовых фильмов 2023 года. Также он стал самым кассовым из биографических фильмов и фильмов о событиях, которые касаются Второй мировой войны.

Добавим, что фильм номинирован во многих категориях. В частности, по прогнозам букмекеров, Кристофера Нолана признают лучшим режиссером, Киллиана Мерфи - лучшим актером первого плана, а Роберт Дауни-младшего - второго плана.

Также этот фильм имеет самые высокие шансы получить Оскар в номинациях "Лучший монтаж", "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший звук".

Лучший документальный фильм

По прогнозам букмекеров, фильм украинского военного корреспондента и видеографа Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" имеет самые большие шансы получить Оскар в этом году в номинации "Лучший документальный фильм". Возможно Украина получит свой первый Оскар.

Фильм рассказывает о российской блокаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Фильм создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline. Фильм в прошлом году попал в конкурсную программу "Мировое документальное кино" и получил Приз зрителей.

В общей сложности, фильм получил более 20 наград и 40 номинаций. Лента стала самый кассовым украинским документальным фильмом.

Лучший международный фильм

В этой номинации эксперты прогнозируют победу фильма "Зона интереса". Это драматический фильм 2023 года, снятый Джонатаном Глейзером. Лента основана на романе британского писателя Мартина Эмиса в 2014 году.

Съемки проходили в нацистском концлагере Аушвице с 2021 по 2022 год. Фильм стал совместным производством США, Великобритании и Польши. Фильм получил одобрительные отзывы критиков.

Лучший игровой фильм

"Великолепная история Генри Шугара" - это экранизация популярной новеллы Роальда Дала о состоятельном мужчине, стремящемся развить чрезвычайные способности, чтобы жульничать в азартных играх. Актерский состав: Рейф Файнз, Бенедикт Камбербетч, Дэв Пател, Бен Кингсли и Ричард Айоади.

Лучший короткометражный анимационный фильм

Фильм "Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко" - это 11-минутный короткометражный анимационный фильм режиссера Дэйва Маллинза о Джоне Ленноне и Йоко Оно. Он стал фаворитом практически в последние дни перед церемонией вручения Оскара.

Лучший короткометражный документальный фильм

"Азбука запрещения книг" - это рассказ об обжалованных и запрещенных книгах в школах. Несколько детей делятся своими мыслями после прочтения некоторых материалов, которые считаются для них неприемлемыми. Эта лента заняла первое место в рейтинге среди претендентов на Оскар в номинации короткометражных фильмов.