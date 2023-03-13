Оскар 2023: названо кращий фільм року

Також у списках претендентів на перемогу були такі стрічки, як:

На Західному фронті без змін

Аватар: Шлях води

Банши Інішерина

Елвіс

Фабельмани

Тар

Найкращий стрілець: Маверік

Трикутник смутку

Говорять жінки

Церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії був американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

Цікаві факти про Оскар 2023

Усі претенденти на перемогу у категорії "Краща чоловіча роль" вперше були номіновані на Оскар. Подібне відбувається не часто. Востаннє усі номінанти-новачки на головну кінопремію претендували 88 років тому.

Стівен Спілберг є найбільш номінованим продюсером на Оскар.

"На Західному фронті без змін" - перший номінант на "Кращий фільм", у якому герої майже повністю говорять німецькою мовою.

90-річний Джон Вільямс, який написав музику до фільму "Фабельмани", - найстаріший номінант на Оскар 2023.

Номінована на "Найкращу жіночу роль другого плану" за роль у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди" Анджела Бассетт - лише четверта темношкіра актриса, яка отримала кілька номінацій на Оскар, приєднавшись до Вупі Голдберг, Віоли Девіс і Октавії Спенсер.

А тим часом подивіться, як цьогорічні номінанти відреагували на новину, що їх номінували на Оскар!

До слова, кіноакадемія так і не дозволила транслювати звернення Володимира Зеленського під час церемонії.