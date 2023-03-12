Оскар 2023: хто претендує на перемогу та де дивитися церемонію

Академія кінематографічних мистецтв та наук проведе щорічну церемонію вручення Оскара 12 березня. Ця церемонія буде проводитися вже в 95 разів, і золота статуетка вважається найпрестижнішою у світі кіно.
Хто претендує на перемогу "Оскар" і де можна буде переглянути церемонію - читайте у матеріалі нижче.
Найбільше номінацій отримав фільм "Все завжди та водночас" - картину представлено в 11 номінаціях. Далі йдуть "Банші Ініширина" та "На Західному фронті без змін" - у цих фільмів по 9 номінацій.
Букмекери прогнозують перемогу божевільному інді-блокбастеру "Все завжди та водночас", також великі шанси на перемогу має новий фільм Спілбергів "Фабельмани", який уже отримав нагороду "Золотий глобус".
За старою прикметою Оскара, хто виграє номінацію за найкращу режисуру, то отримає і головну статуетку у номінації "Найкращий фільм". І поки що перемогу пророкують Спілбергам за "Фабельманів". Є шанси на перемогу й у Даніелів.
Фаворитів зараз два - талановитий Колін Фаррел та Брендан Фрейзер зі своїм тріумфальним поверненням до кар'єри.
Битва у цій номінації розгорнеться між двома основними фаворитками – Кейт Бланшетт та Мішель Єо.
Перемогу у цій номінації пророкують німецькому фільму "На Західному фронті без змін".
У цій номінації буде представлено фільм про дітей з дитячого будинку в Лисичанську - "Будинок зі скалок", спільного виробництва Данії, Фінляндії, Швеції та України.
Ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде переглянути в ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за Києвом).
Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел.
До речі, раніше ми називали претендентів на Оскар у решті номінацій.
А також писали про те, хто може стати переможцем Оскар-2023.