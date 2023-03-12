RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оскар 2023: кто претендует на победу и где смотреть церемонию

Когда и где посмотреть трансляцию Оскар 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Академия кинематографических искусств и наук проведет ежегодную церемонию вручения Оскара 12 марта. Эта церемония будет проводиться уже в 95 раз, и золотая статуэтка считается самой престижной в мире кино.

Кто претендует на победу "Оскар" и где можно будет посмотреть церемонию - читайте в материале ниже.

У кого больше всего номинаций

Больше всего номинаций получил фильм "Все везде и сразу" - картина представлена в 11 номинациях. Далее идут "Банши Иниширина" и "На Западном фронте без перемен" - у этих фильмов по 9 номинаций.

Лучший фильм

  • На Западном фронте без перемен
  • Аватар: Путь воды
  • Банши Инишерина
  • Элвис
  • Все везде и сразу
  • Фабельманы
  • Тар
  • Топ Ган: Мэверик
  • Треугольник печали
  • Говорят женщины

Букмекеры прогнозируют победу безумному инди-блокбастеру "Все везде и сразу", также большие шансы на победу есть у нового фильма Спилбергов "Фабельманы", который уже получил награду "Золотой глобус".

Лучший режиссер

  • Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")
  • Тодд Филд ("Тар")
  • Мартин Макдонах ("Банши Инишерина")
  • Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
  • Стивен Спилберг ("Фабельманы")

По старой примете Оскара, кто выиграет номинацию за лучшую режиссуру, то получит и главную статуэтку в номинации "Лучший фильм". И пока победу пророчат Спилбергам за "Фабельманов". Есть шансы на победу и у Даниэлов.

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер ("Элвис")
  • Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Пол Мескал ("Солнце мое")
  • Билл Найи ("Жить")

Фаворитов сейчас два - талантливый Колин Фаррел и Брендан Фрейзер со своим триумфальным возвращением в карьеру.

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")
  • Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Битва в этой номинации развернется между двумя основными фаворитками - Кейт Бланшетт и Мишель Йео.

Лучший оригинальный сценарий

  • "Треугольник печали"
  • "Банши Инишерина"
  • "Все всегда и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"

Лучший международный художественный фильм

  • На Западном фронте без изменений
  • Аргентина, 1985
  • Близко
  • Иа
  • Тихоня

Победу в этой номинации пророчат немецкому фильму "На Западном фронте без изменений".

Лучший документальный полнометражный фильм

В этой номинации будет представлен фильм о детях из детского дома в Лисичанске - "Дом из заноз", совместного производства Дании, Финляндии, Швеции и Украины.

Где смотреть церемонию вручения Оскара

Эксклюзивное право на показ прямой трансляции действа получил телеканал Суспільне Культура. Трансляцию можно будет посмотреть в ночь с 12 на 13 марта (с 2:00 до 5:00 по Киеву).

Церемония традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Кстати, ранее мы называли претендентов на Оскар в остальных номинациях.

А также писали о том, кто может стать победителем Оскар 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскарпремия