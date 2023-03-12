Оскар 2023: кто претендует на победу и где смотреть церемонию

Академия кинематографических искусств и наук проведет ежегодную церемонию вручения Оскара 12 марта. Эта церемония будет проводиться уже в 95 раз, и золотая статуэтка считается самой престижной в мире кино.
Кто претендует на победу "Оскар" и где можно будет посмотреть церемонию - читайте в материале ниже.
Больше всего номинаций получил фильм "Все везде и сразу" - картина представлена в 11 номинациях. Далее идут "Банши Иниширина" и "На Западном фронте без перемен" - у этих фильмов по 9 номинаций.
Букмекеры прогнозируют победу безумному инди-блокбастеру "Все везде и сразу", также большие шансы на победу есть у нового фильма Спилбергов "Фабельманы", который уже получил награду "Золотой глобус".
По старой примете Оскара, кто выиграет номинацию за лучшую режиссуру, то получит и главную статуэтку в номинации "Лучший фильм". И пока победу пророчат Спилбергам за "Фабельманов". Есть шансы на победу и у Даниэлов.
Фаворитов сейчас два - талантливый Колин Фаррел и Брендан Фрейзер со своим триумфальным возвращением в карьеру.
Битва в этой номинации развернется между двумя основными фаворитками - Кейт Бланшетт и Мишель Йео.
Победу в этой номинации пророчат немецкому фильму "На Западном фронте без изменений".
В этой номинации будет представлен фильм о детях из детского дома в Лисичанске - "Дом из заноз", совместного производства Дании, Финляндии, Швеции и Украины.
Эксклюзивное право на показ прямой трансляции действа получил телеканал Суспільне Культура. Трансляцию можно будет посмотреть в ночь с 12 на 13 марта (с 2:00 до 5:00 по Киеву).
Церемония традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
Кстати, ранее мы называли претендентов на Оскар в остальных номинациях.
А также писали о том, кто может стать победителем Оскар 2023.