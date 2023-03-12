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Оскар 2023: хто претендує на перемогу та де дивитися церемонію

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Неділя 12 березня 2023 13:55
Оскар 2023: хто претендує на перемогу та де дивитися церемонію Коли і де переглянути трансляцію Оскар 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Академія кінематографічних мистецтв та наук проведе щорічну церемонію вручення Оскара 12 березня. Ця церемонія буде проводитися вже в 95 разів, і золота статуетка вважається найпрестижнішою у світі кіно.

Хто претендує на перемогу "Оскар" і де можна буде переглянути церемонію - читайте у матеріалі нижче.

У кого найбільше номінацій

Найбільше номінацій отримав фільм "Все завжди та водночас" - картину представлено в 11 номінаціях. Далі йдуть "Банші Ініширина" та "На Західному фронті без змін" - у цих фільмів по 9 номінацій.

Кращий фільм

  • На Західному фронті без змін
  • Аватар: Шлях води
  • Банші Інішеріна
  • Елвіс
  • Все завжди та водночас
  • Фабельмани
  • Тар
  • Топ Ган: Меверік
  • Трикутник смутку
  • Говорять жінки

Букмекери прогнозують перемогу божевільному інді-блокбастеру "Все завжди та водночас", також великі шанси на перемогу має новий фільм Спілбергів "Фабельмани", який уже отримав нагороду "Золотий глобус".

Найкращий режисер

  • Деніел Кван і Деніел Шайнерт ("Всюди завжди і водночас")
  • Тодд Філд ("Тар")
  • Мартін Макдонах ("Банші Інішеріна")
  • Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")

За старою прикметою Оскара, хто виграє номінацію за найкращу режисуру, то отримає і головну статуетку у номінації "Найкращий фільм". І поки що перемогу пророкують Спілбергам за "Фабельманів". Є шанси на перемогу й у Даніелів.

Найкраща чоловіча роль

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
  • Брендан Фрейзер ("Кіт")
  • Пол Мескал ("Після сонця")
  • Білл Найї ("Жити")

Фаворитів зараз два - талановитий Колін Фаррел та Брендан Фрейзер зі своїм тріумфальним поверненням до кар'єри.

Найкраща жіноча роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Раді Леслі")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")
  • Мішель Єо ("Всюди завжди і водночас)

Битва у цій номінації розгорнеться між двома основними фаворитками – Кейт Бланшетт та Мішель Єо.

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Трикутник печалі"
  • "Банші Інішеріна"
  • "Все завжди і водночас
  • "Фабельмани"
  • "Тар"

Найкращий міжнародний художній фільм

  • На Західному фронті без змін
  • Аргентина, 1985
  • Близько
  • ЕО
  • Тихоня

Перемогу у цій номінації пророкують німецькому фільму "На Західному фронті без змін".

Найкращий документальний повнометражний фільм

У цій номінації буде представлено фільм про дітей з дитячого будинку в Лисичанську - "Будинок зі скалок", спільного виробництва Данії, Фінляндії, Швеції та України.

Де дивитись церемонію вручення Оскара

Ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде переглянути в ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за Києвом).

Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел.

До речі, раніше ми називали претендентів на Оскар у решті номінацій.

А також писали про те, хто може стати переможцем Оскар-2023.

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