Оскар 2023: хто претендує на перемогу та де дивитися церемонію
Академія кінематографічних мистецтв та наук проведе щорічну церемонію вручення Оскара 12 березня. Ця церемонія буде проводитися вже в 95 разів, і золота статуетка вважається найпрестижнішою у світі кіно.
Хто претендує на перемогу "Оскар" і де можна буде переглянути церемонію - читайте у матеріалі нижче.
У кого найбільше номінацій
Найбільше номінацій отримав фільм "Все завжди та водночас" - картину представлено в 11 номінаціях. Далі йдуть "Банші Ініширина" та "На Західному фронті без змін" - у цих фільмів по 9 номінацій.
Кращий фільм
- На Західному фронті без змін
- Аватар: Шлях води
- Банші Інішеріна
- Елвіс
- Все завжди та водночас
- Фабельмани
- Тар
- Топ Ган: Меверік
- Трикутник смутку
- Говорять жінки
Букмекери прогнозують перемогу божевільному інді-блокбастеру "Все завжди та водночас", також великі шанси на перемогу має новий фільм Спілбергів "Фабельмани", який уже отримав нагороду "Золотий глобус".
Найкращий режисер
- Деніел Кван і Деніел Шайнерт ("Всюди завжди і водночас")
- Тодд Філд ("Тар")
- Мартін Макдонах ("Банші Інішеріна")
- Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
За старою прикметою Оскара, хто виграє номінацію за найкращу режисуру, то отримає і головну статуетку у номінації "Найкращий фільм". І поки що перемогу пророкують Спілбергам за "Фабельманів". Є шанси на перемогу й у Даніелів.
Найкраща чоловіча роль
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
- Брендан Фрейзер ("Кіт")
- Пол Мескал ("Після сонця")
- Білл Найї ("Жити")
Фаворитів зараз два - талановитий Колін Фаррел та Брендан Фрейзер зі своїм тріумфальним поверненням до кар'єри.
Найкраща жіноча роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Раді Леслі")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
- Мішель Єо ("Всюди завжди і водночас)
Битва у цій номінації розгорнеться між двома основними фаворитками – Кейт Бланшетт та Мішель Єо.
Найкращий оригінальний сценарій
- "Трикутник печалі"
- "Банші Інішеріна"
- "Все завжди і водночас
- "Фабельмани"
- "Тар"
Найкращий міжнародний художній фільм
- На Західному фронті без змін
- Аргентина, 1985
- Близько
- ЕО
- Тихоня
Перемогу у цій номінації пророкують німецькому фільму "На Західному фронті без змін".
Найкращий документальний повнометражний фільм
У цій номінації буде представлено фільм про дітей з дитячого будинку в Лисичанську - "Будинок зі скалок", спільного виробництва Данії, Фінляндії, Швеції та України.
Де дивитись церемонію вручення Оскара
Ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде переглянути в ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за Києвом).
Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел.
До речі, раніше ми називали претендентів на Оскар у решті номінацій.
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