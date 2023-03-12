Оскар 2023: хто претендує на перемогу та де дивитися церемонію

Академія кінематографічних мистецтв та наук проведе щорічну церемонію вручення Оскара 12 березня. Ця церемонія буде проводитися вже в 95 разів, і золота статуетка вважається найпрестижнішою у світі кіно.

Хто претендує на перемогу "Оскар" і де можна буде переглянути церемонію - читайте у матеріалі нижче.

У кого найбільше номінацій

Найбільше номінацій отримав фільм "Все завжди та водночас" - картину представлено в 11 номінаціях. Далі йдуть "Банші Ініширина" та "На Західному фронті без змін" - у цих фільмів по 9 номінацій.

Кращий фільм

На Західному фронті без змін

Аватар: Шлях води

Банші Інішеріна

Елвіс

Все завжди та водночас

Фабельмани

Тар

Топ Ган: Меверік

Трикутник смутку

Говорять жінки

Букмекери прогнозують перемогу божевільному інді-блокбастеру "Все завжди та водночас", також великі шанси на перемогу має новий фільм Спілбергів "Фабельмани", який уже отримав нагороду "Золотий глобус".

Найкращий режисер

Деніел Кван і Деніел Шайнерт ("Всюди завжди і водночас")

Тодд Філд ("Тар")

Мартін Макдонах ("Банші Інішеріна")

Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

За старою прикметою Оскара, хто виграє номінацію за найкращу режисуру, то отримає і головну статуетку у номінації "Найкращий фільм". І поки що перемогу пророкують Спілбергам за "Фабельманів". Є шанси на перемогу й у Даніелів.

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")

Брендан Фрейзер ("Кіт")

Пол Мескал ("Після сонця")

Білл Найї ("Жити")

Фаворитів зараз два - талановитий Колін Фаррел та Брендан Фрейзер зі своїм тріумфальним поверненням до кар'єри.

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Раді Леслі")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Мішель Єо ("Всюди завжди і водночас)

Битва у цій номінації розгорнеться між двома основними фаворитками – Кейт Бланшетт та Мішель Єо.

Найкращий оригінальний сценарій

"Трикутник печалі"

"Банші Інішеріна"

"Все завжди і водночас

"Фабельмани"

"Тар"

Найкращий міжнародний художній фільм

На Західному фронті без змін

Аргентина, 1985

Близько

ЕО

Тихоня

Перемогу у цій номінації пророкують німецькому фільму "На Західному фронті без змін".

Найкращий документальний повнометражний фільм

У цій номінації буде представлено фільм про дітей з дитячого будинку в Лисичанську - "Будинок зі скалок", спільного виробництва Данії, Фінляндії, Швеції та України.

Де дивитись церемонію вручення Оскара

Ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде переглянути в ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за Києвом).

Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік та телеведучий Джиммі Кіммел.