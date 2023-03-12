Оскар 2023: кто претендует на победу и где смотреть церемонию
Академия кинематографических искусств и наук проведет ежегодную церемонию вручения Оскара 12 марта. Эта церемония будет проводиться уже в 95 раз, и золотая статуэтка считается самой престижной в мире кино.
Кто претендует на победу "Оскар" и где можно будет посмотреть церемонию - читайте в материале ниже.
У кого больше всего номинаций
Больше всего номинаций получил фильм "Все везде и сразу" - картина представлена в 11 номинациях. Далее идут "Банши Иниширина" и "На Западном фронте без перемен" - у этих фильмов по 9 номинаций.
Лучший фильм
- На Западном фронте без перемен
- Аватар: Путь воды
- Банши Инишерина
- Элвис
- Все везде и сразу
- Фабельманы
- Тар
- Топ Ган: Мэверик
- Треугольник печали
- Говорят женщины
Букмекеры прогнозируют победу безумному инди-блокбастеру "Все везде и сразу", также большие шансы на победу есть у нового фильма Спилбергов "Фабельманы", который уже получил награду "Золотой глобус".
Лучший режиссер
- Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")
- Тодд Филд ("Тар")
- Мартин Макдонах ("Банши Инишерина")
- Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
- Стивен Спилберг ("Фабельманы")
По старой примете Оскара, кто выиграет номинацию за лучшую режиссуру, то получит и главную статуэтку в номинации "Лучший фильм". И пока победу пророчат Спилбергам за "Фабельманов". Есть шансы на победу и у Даниэлов.
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер ("Элвис")
- Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Пол Мескал ("Солнце мое")
- Билл Найи ("Жить")
Фаворитов сейчас два - талантливый Колин Фаррел и Брендан Фрейзер со своим триумфальным возвращением в карьеру.
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
- Мишель Уильямс ("Фабельманы")
- Мишель Йео ("Все везде и сразу")
Битва в этой номинации развернется между двумя основными фаворитками - Кейт Бланшетт и Мишель Йео.
Лучший оригинальный сценарий
- "Треугольник печали"
- "Банши Инишерина"
- "Все всегда и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
Лучший международный художественный фильм
- На Западном фронте без изменений
- Аргентина, 1985
- Близко
- Иа
- Тихоня
Победу в этой номинации пророчат немецкому фильму "На Западном фронте без изменений".
Лучший документальный полнометражный фильм
В этой номинации будет представлен фильм о детях из детского дома в Лисичанске - "Дом из заноз", совместного производства Дании, Финляндии, Швеции и Украины.
Где смотреть церемонию вручения Оскара
Эксклюзивное право на показ прямой трансляции действа получил телеканал Суспільне Культура. Трансляцию можно будет посмотреть в ночь с 12 на 13 марта (с 2:00 до 5:00 по Киеву).
Церемония традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
Кстати, ранее мы называли претендентов на Оскар в остальных номинациях.
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