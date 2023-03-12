Оскар 2023: кто претендует на победу и где смотреть церемонию

Академия кинематографических искусств и наук проведет ежегодную церемонию вручения Оскара 12 марта. Эта церемония будет проводиться уже в 95 раз, и золотая статуэтка считается самой престижной в мире кино.

Кто претендует на победу "Оскар" и где можно будет посмотреть церемонию - читайте в материале ниже.

У кого больше всего номинаций

Больше всего номинаций получил фильм "Все везде и сразу" - картина представлена в 11 номинациях. Далее идут "Банши Иниширина" и "На Западном фронте без перемен" - у этих фильмов по 9 номинаций.

Лучший фильм

На Западном фронте без перемен

Аватар: Путь воды

Банши Инишерина

Элвис

Все везде и сразу

Фабельманы

Тар

Топ Ган: Мэверик

Треугольник печали

Говорят женщины

Букмекеры прогнозируют победу безумному инди-блокбастеру "Все везде и сразу", также большие шансы на победу есть у нового фильма Спилбергов "Фабельманы", который уже получил награду "Золотой глобус".

Лучший режиссер

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")

Тодд Филд ("Тар")

Мартин Макдонах ("Банши Инишерина")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

По старой примете Оскара, кто выиграет номинацию за лучшую режиссуру, то получит и главную статуэтку в номинации "Лучший фильм". И пока победу пророчат Спилбергам за "Фабельманов". Есть шансы на победу и у Даниэлов.

Лучшая мужская роль

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Пол Мескал ("Солнце мое")

Билл Найи ("Жить")

Фаворитов сейчас два - талантливый Колин Фаррел и Брендан Фрейзер со своим триумфальным возвращением в карьеру.

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Битва в этой номинации развернется между двумя основными фаворитками - Кейт Бланшетт и Мишель Йео.

Лучший оригинальный сценарий

"Треугольник печали"

"Банши Инишерина"

"Все всегда и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

Лучший международный художественный фильм

На Западном фронте без изменений

Аргентина, 1985

Близко

Иа

Тихоня

Победу в этой номинации пророчат немецкому фильму "На Западном фронте без изменений".

Лучший документальный полнометражный фильм

В этой номинации будет представлен фильм о детях из детского дома в Лисичанске - "Дом из заноз", совместного производства Дании, Финляндии, Швеции и Украины.

Где смотреть церемонию вручения Оскара

Эксклюзивное право на показ прямой трансляции действа получил телеканал Суспільне Культура. Трансляцию можно будет посмотреть в ночь с 12 на 13 марта (с 2:00 до 5:00 по Киеву).

Церемония традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.