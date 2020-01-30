Оскар 2020: на международном конкурсе разгорелся скандал

Оскар 2020 оказался в центре скандала, который произошел по вине знаменитого писателя Стивена Кинга. Он высказал мнение, что многие достойные номинанты могут остаться без наград и якобы это связано с цветом их кожи.

Знаменитый писатель, король ужасов Стивен Кинг написал в своем микроблоге фразу о расовом разнообразии в искусстве.

"Для меня проблемы разнообразия – применяемой к отдельным актерам и режиссерам – не возникает. Проще говоря, я бы никогда не рассматривал расовое разнообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, поступать иначе было бы неправильно", - написал Кинг.

Цитата писателя вызвала большой резонанс в обществе и Стивен Кинг написал колонку для издания The Washington Post, в которой объяснил свои высказывания о толерантности современного мира и отметил, что большинство наград премии "Оскар" получают "белые".

Стивен Кинг

Он написал, что уже не молод, но отлично помнит те времена, когда в Голливуде было всего несколько режиссеров афроамериканцев и всего одна женщина-режиссер.

Король ужасов поддержал тех людей, которые возмущаются распределением наград и признался, что понимает их чувства. Он считает, что во всем виновато жюри конкурса, так как по статистике 94% людей, которые голосуют за номинантов, это люди со светлой кожей. При этом более половины членов жюри старше 60 лет, и 77% - это мужчины.

Кинг считает, что только тогда, когда голоса жюри будут равнозначными, можно будет говорить, что раса не имеет никакого значения.

"Совершенное творчество может быть сделано людьми любой расы, ремесла, гендера или сексуальной ориентации, и разнообразие делает его только богаче и смелее, но главным критерием все-таки остаётся совершенство. Оценивать чью-либо работу по каким-то иным стандартам — это оскорбительно, это обесценивает победы, позволяя думать, что они заработаны только политической корректностью", - объяснил Кинг.

Общество очень неоднозначно восприняло объяснение Стивена Кинга о толерантности и скандал начал разгораться еще сильнее.

Напомним, церемония награждения кинопремии "Оскар" состоится 9 февраля в Голливуде.