Оскар 2020: на міжнародному конкурсі розгорівся скандал

Оскар 2020 опинився в центрі скандалу, який стався з вини знаменитого письменника Стівена Кінга. Він висловив думку, що багато гідних претендентів можуть залишитися без нагород і нібито це пов'язано з кольором їх шкіри.

Знаменитий письменник, король жахів Стівен Кінг написав у своєму мікроблозі фразу про расове різноманіття в мистецтві.

"Для мене проблеми різноманітності – застосовується до окремих акторів і режисерів – не виникає. Простіше кажучи, я б ніколи не розглядав расову розмаїтість в питаннях мистецтва. Тільки якість. Мені здається, чинити інакше було б неправильно", - писав Кінг.

Цитата письменника викликала великий резонанс у суспільстві та Стівен Кінг написав колонку для видання The Washington Post, в якій пояснив свої висловлювання про толерантність сучасного світу і зазначив, що більшість нагород премії "Оскар" отримують "білі".

Стівен Кінг

Він написав, що вже не молодий, але добре пам'ятає ті часи, коли в Голлівуді було всього кілька режисерів афроамериканців і всього одна жінка-режисер.

Король жахів підтримав тих людей, які обурюються розподілом нагород і зізнався, що розуміє їхні почуття. Він вважає, що у всьому винне журі конкурсу, бо за статистикою 94% людей, які голосують за номінантів, це люди зі світлою шкірою. При цьому більш ніж половина членів журі старше 60 років, і 77% - це чоловіки.

Кінг вважає, що тільки тоді, коли голоси журі будуть рівнозначними, можна буде говорити, що раса не має ніякого значення.

"Досконала творчість може бути зроблена людьми будь-якої раси, ремесла, гендеру або сексуальної орієнтації, і різноманітність робить його тільки багатшим і сміливіше, але головним критерієм все-таки залишається досконалість. Оцінювати чиюсь роботу по якімсь іншим стандартам — це образливо, це знецінює перемоги, дозволяючи думати, що вони зароблені тільки політичною коректністю", - пояснив Кінг.

Суспільство дуже неоднозначно сприйняло пояснення Стівена Кінга про толерантність і скандал почав розгоратися ще сильніше.

Нагадаємо, церемонія нагородження кінопремії "Оскар" відбудеться 9 лютого в Голлівуді.