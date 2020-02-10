Оскар 2020: лучшие иностранные фильмы за историю престижной премии

Оскар 2020 состоялся в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. На 92-й церемонии торжественно наградили главных деятелей киноискусства. В результате голосования в номинации "лучший фильм" стала картина южнокорейского режиссера Пон Джун Хо "Паразиты".

Кстати, кроме этой номинации картину также признали "Лучшим иностранным фильмом", победителем в номинации "Лучший оригинальный сценарий", а Пон Джун Хо удостоился награды как "Лучший режиссер". В связи с этим мы решили вспомнить, какие иностранные фильмы за всю историю Оскара удостаивались престижной премии. Об этом читайте в материале Styler.

Хан Джин Вон и Пон Чжун Хо получили премию за сценарий к "Паразитам" (фото: oscar.go.com)

До 2020 года в номинации "Лучший фильм" побеждали кинокартины, которые были сделаны в Великобритании, США, Франции, Италии и других стран. Но все они были на английском языке. "Паразиты" стал первым фильмом не на английском языке в этой престижной номинации.

Например, в 2012 году эту награду получил французский фильм "Артист" режиссера Тома Лангманна, в 2015 году фильм "Бердмэн" испанского режиссера Алехандро Иньярриту, в 2017 году в этой номинации отметили мексиканского режиссера Гильермо дель Торо с картиной "Форма воды".

Как мы ранее сообщали, лучшим актером 2020 года стал Хоакин Феникс за роль в "Джокере", лучшей актрисой в этом году стала Рене Зелвегер за фильм "Джуди", лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль Клиффа Бута в "Однажды в... Голливуде", Оскар в категории лучшая актриса второго плана получила Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в "Брачной истории", Оскар за лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити за "Кролик Джоджо", лучшим анимационным полнометражным фильмом в 2020 году стала "История игрушек 4".