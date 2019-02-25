Оскар 2019: победительница в номинации Лучшая актриса

За Оскар также боролись Ялица Апарисио, Леди Гага, Гленн Клоуз и Мелисса Маккарти

Оскар 2019 в номинации Лучшая актриса получила Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме “Фаворитка”.

Фото: Оливия Колман (wikipedia.org)

Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

За самую престижную награду в мире кино боролись такие голливудские звезды, как:

Ялица Апарисио за роль Клео в фильме “Рома”

Фото: Яліца Апарисіо (instagram.com/yalitzaapariciomtz)

Леди Гага за роль Элли в фильме “Звезда родилась”

Фото: Леди Гага (wikipedia.org)

Гленн Клоуз за роль Джоан Каслман в ленте “Жена”

Фото: Гленн Клоуз (wikipedia.org)

Мелисса Маккарти за роль Ли Израєль в ленте “Сможете ли вы меня простить?”

Фото: Мелисса Маккарти (wikipedia.org)

Стоит добавить, что Академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на “Оскар” 22 января 2019-го. Больше всего номинаций получил драматический фильм “Рома” Альфонсо Куарона. Лента претендовала на целых 10 оскаров.

Кстати, впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. А все из-за того, что комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ.

Зато в церемонии вручения Оскара приняли участие звезды сериала "Игра престолов".

О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.

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