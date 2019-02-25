Оскар 2019: победитель в номинации Лучший актер

За Оскар также боролись Кристиан Бейл, Уиллем Дефо, Брэдли Купер и Вигго Мортенсен

Оскар 2019 в номинации Лучшая мужская роль получил Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме “Богемская рапсодия”.

Фото: Рами Малек (wikipedia.org)

Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в ночь на 25 февраля в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

За самую престижную награду в мире кино боролись такие звезды Голливуда, как:

Кристиан Бейл за роль Дика Чейни в ленте “Власть”

Фото: Кристиан Бэйл (wikipedia.org)

Уиллем Дефо за роль Винсента ван Гога в фильме “Ван Гог. На пороге вечности”

Фото: Уиллем Дефо (wikipedia.org)

Брэдли Купер за роль Джексона Мэйна в ленте “Звезда родилась”

Фото: Брэдли Купер (wikipedia.org)

Вигго Мортенсен за роль Тони Липа (Валлелонга) в фильме “Зеленая книга”

Фото: Вигго Мортенсен (wikipedia.org)

Кстати, осенью 201-го в киноакадемии заявили, что категория "популярного фильма" требует дальнейшего изучения и поэтому ее не будет на 91-й церемонии награждения премией "Оскара".

Кстати, впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. А все из-за того, что комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ.

Зато в церемонии вручения Оскара приняли участие звезды сериала "Игра престолов".

О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.

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