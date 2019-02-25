Оскар 2019: назван лучший фильм

В категории Лучший фильм за Оскар боролись также "Богемная рапсодия", "Власть", "Фаворитка", "Черный куклусклановец", "Рома", "Рождение звезды" и "Черная Пантера"

Оскар 2019 в номинации Лучший фильм получила картина "Зеленая книга".

"Зеленая книга" - американский биографический фильм режиссера Питера Фарелли про реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, между которыми возникает дружба.

"Зеленая книга"

Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

За самую престижную награду в мире кино боролись такие ленты, как:

"Богемная рапсодия" - американо-британский биографический фильм, рассказывающий о певце Фредди Меркьюри, роль которого сыграл Рами Малек.

"Богемная рапсодия"

"Власть" - американская биографическая драмедийная лента режиссера Адама Маккея.

"Власть"

"Рождение звезды" - американский музыкальный драматический фильм, продюсером и режиссером которого стал Брэдли Купер. Он же сыграл главную роль в картине, где его партнершей стала Леди Гага.

"Рождение звезды"

"Рома" - черно-белый мексиканский фильм, поставленный режиссером Альфонсо Куароном.

"Рома"

"Черная Пантера" - американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах Marvel.

"Черная Пантера"

"Черный куклусклановец" - приключенческий фильм-триллер, поставленный режиссером Спайком Ли за книгой Рона Столворта "Черный клановец".

"Черный куклуксклановец"

"Фаворитка" - исторический фильм, поставленный режиссером Йоргосом Лантимосом с Эммой Стоун, Рэйчел Вайс, Оливией Колман и Николасом Голтом в главных ролях.

"Фаворитка"

О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.

Видео: РБК-Украина