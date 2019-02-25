Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

За Оскар боролись также Спайк Ли, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос и Адам Маккей

Оскар 2019 в номинации Лучшая режиссерская работа получил Альфонсо Куарон за черно-белый фильм "Рома".

Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Альфонсо Куарон (фото: wikipedia.org)

За престижную позолоченную статуэтку боролись такие мэтры, как:

Спайк Ли за комедию "Черный куклуксклановец"

Спайк Ли (фото: wikipedia.org)

Павел Павликовский за драматический фильм "Холодная война"

Павел Павликовский (фото: wikipedia.org)

Йоргос Лантимос за картину "Фаворитка" с Оливией Колман, Эммой Стоун и Рэйчел Вайс в главных ролях

Йоргос Лантимос ​​​​(фото: wikipedia.org)

Адам Маккей за комедийно-драматический фильм "Власть"

Адам Маккей (фото: wikipedia.org)

Заметим, что с начала учреждения награды за лучшую режиссуру наибольшее число премий - четыре - получил культовый Джон Форд.

Кстати, впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. А все из-за того, что комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ.

Зато в церемонии вручения Оскара приняли участие звезды сериала "Игра престолов".

О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.

Видео: РБК-Украина