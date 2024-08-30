Осінній манікюр для наймодніших. 5 трендових ідей, які зроблять вас неперевершеною (фото)

Вже за кілька днів починається осінь, багато хто вже мріє про прохолоду і ту саму атмосферу. І манікюр може допомогти вам налаштуватися на зміну сезону. Мало того, цікаві дизайни зроблять вас наймоднішою.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 ідей осіннього манікюру, який зробить вас неперевершеною.
Такий дизайн був у моді ще кілька років тому, і тепер він знову вривається в тренди. Блискучі пластівці можуть чудово виглядати як на молочній базі, так і на яскравих відтінках - не бійтеся експериментів.
Модний манікюр на осінь (скриншот)
Насичений смарагдовий колір зробить вас наймоднішою. Невеликий акцент у вигляді золотих мазків вдало підкреслить красу покриття. Ба більше, відтінки золота добре підходять для осені.
Стильний манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/fofosbeauty_official)
Нюдовий манікюр не обов'язково має бути нудним. Спробуйте прикрасити декілька пальчиків блискітками, головне - не перестаратися.
Який манікюр буде в моді цієї осені (фото: instagram.com/diana.nails.lv)
Звичайно, восени будуть у тренді відтінки, які максимально налаштовують на легкий вайб вересня, але виглядають вишукано. Сливовий та всі темні відтінки червоного - ідеальний вибір.
Манікюр на квадратні нігті (скриншот)
А цей колір буде особливо популярним. У моді всі відтінки шоколаду, а якщо ви хочете зробити максимально стильний дизайн - попросіть вашого майстра покрити нігті глянсовим топом.
Стильний манікюр для офісу (фото: instagram.com/amyburvillnails)
До речі, ми вже розповідали, які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду.
Крім цього, вже було названо 5 елегантних трендів осені, про які має знати кожна модниця.
Під час написання матеріалу були використані джерела: сайт Gazeta.pl, Instagram-сторінки користувачів з ніками "amyburvillnails", "diana.nails.lv", "fofosbeauty_official", "dilekkarslinails".