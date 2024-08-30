Осінній манікюр для наймодніших. 5 трендових ідей, які зроблять вас неперевершеною (фото)

До речі, ми вже розповідали, які тренди макіяжу 80-х повернуться в моду.

Крім цього, вже було названо 5 елегантних трендів осені, про які має знати кожна модниця.

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