Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду.

Кроме этого, уже были названы 5 элегантных трендов осени, о которых должна знать каждая модница.

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