Осінні канікули 2023: графік, скільки триватимуть і де школярі залишаться без відпочинку

Осінні канікули цього року матимуть не всі. Низка міст, громад і областей вже вирішили не відпускати школярів на заслужений відпочинок.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: рекомендації МОН про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти, "Суспільне", сторінка Департаменту освіти й науки Львівської ОДА у Facebook, "Голос Карпат", ТРК "Умань", канал Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто вирішує, чи матимуть школярі осінні канікули, а також в яких містах, громадах і областях дітям найближчим часом відпочити не дадуть.

Хто вирішує, чи матимуть діти канікули

Реальні дати й тривалість канікул для школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області. Саме тому одні діти можуть мати цього року осінні канікули, а іншим відпочити від навчання доведеться пізніше.

Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:

безпекової ситуації

температурного режиму

ситуації зі світлом (електроенергією)

На думку багатьох чиновників, закладам освіти потрібно попрацювати максимально ефективно до настання серйозних холодів (коли збільшиться ризик масованих ворожих обстрілів і перебоїв з електропостачанням).

Водночас зимові канікули за таких обставин більшість шкіл планують зробити довшими.

Рекомендований графік навчального року

Ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

При цьому орієнтовний графік канікул такий:

осінні канікули - 23-29 жовтня 2023 року

зимові канікули - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, або ж з 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року

весняні канікули - 25-31 березня 2024 року

літні канікули - із дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року

Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня наступного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.

Де осінніх канікул точно не буде

Без осінніх канікул точно залишаться школярі Івано-Франківської області. Натомість зимовий відпочинок учнів триватиме впродовж майже місяця - з 25 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року. Виключенням є Коломия (там осінні канікули для школярів стартують 23 жовтня).

У Львівській області осінні канікули перенесли на зимовий час чотири громади. У такий спосіб планується зекономити енергоресурси та мінімізувати вплив ймовірних блекаутів (якщо РФ поновить обстріли критичної інфраструктури).

У кількох громадах Полтавської області осінні канікули також перенесли на зиму.

Не відпочиватимуть найближчим часом і школярі дев'ятьох громад Тернопільської області.

У Мукачеві Закарпатської області осінні канікули також не заплановані - діти відпочиватимуть довше взимку (з 23 грудня 2023 року до 21 січня 2024 року).

Не матимуть відпочинку восени також 36 із 38 шкіл Кропивницького, 23 школи Кетрисанівської громади та чотири - Компаніївської громади Кіровоградської області.

Скасували осінні канікули й у закладах освіти Уманської громади у Черкаській області. За словами начальниці управління освіти та гуманітарної політики Уманської міськради Ольги Чирви, "через гарні погодні умови педагогічні колективи вирішили перестрахуватися та не йти на осінні канікули, а перенести їх на зиму". Отже, діти відпочиватимуть з 22 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

Що відомо про Київ та область

У Києві осінні канікули мають розпочатися 23 жовтня і тривати до 29 жовтня. Водночас у мережі ходять чутки, буцімто деякі школи можуть відмовитись від подібних планів і залишити дітей без відпочинку.

Тим часом у Департаменті освіти та науки КМДА випустили низку рекомендацій щодо проведення під час осінніх канікул компенсаторних занять, індивідуальних та групових консультацій для подолання освітніх розривів та освітніх втрат.

Згідно з інформацією Київської обласної військової адміністрації (КОВА), цьогорічні осінні канікули в закладах освіти Київщини розпочнуться в різний час - залежно від сформованої структури, тривалості навчального року і терміну зимових канікул.

Уточнюється, що це визначає педагогічна рада кожного закладу освіти окремо:

у 284 школах осінні канікули триватимуть з 23 до 29 жовтня

у 212 освітніх закладах - з 30 жовтня по 5 листопада

ще у чотирьох закладах освіти - в інші терміни

Зазначається також, що було змінено структуру навчального року та перенесено осінні канікули на зимовий період у 130 школах Маловільшанської, Ставищенської, Таращанської, Переяславської, Пристоличної, Дівичківської, Калинівської (Фастівського р-ну) та Кожанської громад.