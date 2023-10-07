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Повітряна тривога під час уроків: як підготувати школяра

Україна, Субота 07 жовтня 2023 09:28
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Повітряна тривога під час уроків: як підготувати школяра Фото: батькам розповіли, як підготувати школяра до повітряних тривог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога може застати школярів під час уроків. Батькам пояснили, як підготувати дітей до таких ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

З 1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Там, де дозволяє безпека, діти повернулися за парти. За правилами безпеки під час сирени школярі та вчителі повинні спускатися в укриття чи бомбосховища.

МОЗ дало поради батькам, як підготувати дітей по повітряних тривог

  • Розкажіть дитині, що вона повинна робити під час повітряної тривоги у школі. Поясніть, що вчителі знають, як діяти, і подбають про всіх школярів, а дітям треба чітко слухатися їхніх інструкцій.
  • Поясніть, що сирена не означає, що потрібно йти додому. У цей час дитина повинна бути в укритті.
  • Якщо ваша дитина самостійно ходить до школи, розкажіть і покажіть, де вона може перечекати повітряну тривогу. Адже надзвичайна ситуація може спіткати школяра дорогою додому.
  • Роз'ясніть дитину правила поведінки з вибухонебезпечними предметами.
  • Дайте адміністрації школи чи вчителям свої контакти, деталі стану здоров’я дитини тощо. За потреби розкажіть, які медикаменти приймає школяр, як дитина може реагувати на тривожну ситуацію.
  • Подбайте, щоб дитина також знала ваші контакти, свою групу крові, свої хронічні хвороби тощо. Можна зробити табличку чи наліпку з цими даними.
  • Приєднайтеся до соцмереж чи чатів школи, щоб бути у курсу важливих новин.

Тривожний рюкзак: що покласти

Така сумка чи рюкзак повинні зберігатися у школі на випадок тривоги. До нього можна покласти воду, їжу тривалого зберігання (снеки, сухофрукти, горішки, печиво), серветки, антисептик, ліки за потреби, записку з контактними даними батьків.

Детальніше про тривожний рюкзак для школярів можна дізнатися у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, коли школярі у різних регіонах України підуть на канікули.

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