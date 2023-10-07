Повітряна тривога під час уроків: як підготувати школяра
Повітряна тривога може застати школярів під час уроків. Батькам пояснили, як підготувати дітей до таких ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
З 1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Там, де дозволяє безпека, діти повернулися за парти. За правилами безпеки під час сирени школярі та вчителі повинні спускатися в укриття чи бомбосховища.
МОЗ дало поради батькам, як підготувати дітей по повітряних тривог
- Розкажіть дитині, що вона повинна робити під час повітряної тривоги у школі. Поясніть, що вчителі знають, як діяти, і подбають про всіх школярів, а дітям треба чітко слухатися їхніх інструкцій.
- Поясніть, що сирена не означає, що потрібно йти додому. У цей час дитина повинна бути в укритті.
- Якщо ваша дитина самостійно ходить до школи, розкажіть і покажіть, де вона може перечекати повітряну тривогу. Адже надзвичайна ситуація може спіткати школяра дорогою додому.
- Роз'ясніть дитину правила поведінки з вибухонебезпечними предметами.
- Дайте адміністрації школи чи вчителям свої контакти, деталі стану здоров’я дитини тощо. За потреби розкажіть, які медикаменти приймає школяр, як дитина може реагувати на тривожну ситуацію.
- Подбайте, щоб дитина також знала ваші контакти, свою групу крові, свої хронічні хвороби тощо. Можна зробити табличку чи наліпку з цими даними.
- Приєднайтеся до соцмереж чи чатів школи, щоб бути у курсу важливих новин.
Тривожний рюкзак: що покласти
Така сумка чи рюкзак повинні зберігатися у школі на випадок тривоги. До нього можна покласти воду, їжу тривалого зберігання (снеки, сухофрукти, горішки, печиво), серветки, антисептик, ліки за потреби, записку з контактними даними батьків.
Детальніше про тривожний рюкзак для школярів можна дізнатися у нашому матеріалі.
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