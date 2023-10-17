У школах Києва діти будуть вчитися під час канікул? З'явився документ

Осінні канікули у Києві мають початися 23 жовтня і тривати до 29 жовтня. Але у деяких ТГ-каналах почала з'являтися інформація, що насправді діти не будуть відпочивати, а замість канікул будуть надолужувати навчання.

Що насправді рекомендується освітнім закладам у Києві та для кого під час канікул можуть зробити додаткові заняття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на документ КМДА.

У Департаменті освіти та науки КМДА випустили рекомендації про проведення під час осінніх канікул компенсаторних занять, індивідуальних та групових консультацій для подолання освітніх розривів та освітніх втрат.

У документі вказано, що минулого навчального року були проведені моніторингові дослідження у 8 та 10 класах закладів загальної середньої освіти міста Києва з п'яти предметів: української мови, історії, математики, фізики та хімії.

Цього навчального року також планується провести такі моніторингові дослідження – за результатами I та II семестру. Відповідно, у період осінніх канікул пропонується:

Вчителям завершити до початку канікул аналіз результатів навчання та використати осінні канікули для проведення компенсаторних занять, індивідуальних/групових консультацій з окремими учнями з базових тем, враховуючи результати моніторингу та проведеного аналізу, з метою подолання освітніх втрат та освітніх розривів.

У разі потреби – здійснити перерозподіл годин на вивчення окремих тем, зважаючи на можливість непередбачуваних ситуацій в осінньо-зимовий період (відключення електроенергії, інтернету, повітряні тривоги тощо).

Керівникам закладів освіти за потреби необхідно внести зміни у положення про внутрішню систему та організувати роботу осінніх консультаційних шкіл, індивідуальних компенсаторних занять та консультацій для учнів.

Також – організувати для педагогічних працівників курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари, вебінари з питань методик виявлення навчальних втрат та розривів.

Забезпечити роботу шкільних гуртків та секцій

Провести роз'яснювальну роботу серед батьків щодо можливості відвідування їхніми дітьми предметних компенсаторних занять, а також гуртків та секцій – під час канікул.

Повністю прочитати документ можна за оцим посиланням.