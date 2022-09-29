Осінні канікули в Україні: коли школярі будуть відпочивати (дати)

Коли будуть осінні канікули в Україні

Нинішня система навчання передбачає чотири канікулярних періоди:

осінні канікули - з 24 по 30 жовтня 2022 року

- з 24 по 30 жовтня 2022 року зимові канікули - з 25 грудня 2021 до 8 січня 2023 року

- з 25 грудня 2021 до 8 січня 2023 року весняні канікули - 27 березень по 2 квітня 2023 року

- 27 березень по 2 квітня 2023 року літні канікули - з 25 травня по 31 серпня 2023 року

Школи з триместровою системою навчання мають два тижні осінніх канікул, розділених протягом певного часу:

перші осінні канікули - від 3 до 9 жовтня

- від 3 до 9 жовтня другі осінні канікули - від 21 до 27 листопада

Як організовано навчальний рік у 2022 році

Як і завжди, навчальний рік розпочався 1 вересня на тих територіях України, де дозволяє безпекова ситуація. Кожен регіон самостійно ухвалював рішення з приводу форми навчання.

Структуру року поділено на чверті, яких загалом чотири. Ці чверті поділено на два семестри.

На період воєнного стану призупинена дія положення про тривалість навчального року. Тому кожен заклад освіти сам визначає тривалість навчального процесу, однак навчальний рік може тривати більше або менше ніж 175 днів.

Також тривалість навчального року для дітей з особливими освітніми потребами може бути подовженою відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини.