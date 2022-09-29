UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Осінні канікули в Україні: коли школярі будуть відпочивати (дати)

Осінні канікули в Україні будуть за графіком (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Перша четверть добігає кінця, а тому скоро українські школярі підуть у заслужену відпустку - на осінні канікули.

Коли саме будуть осінні канікули 2022 в Україні цього року - читайте в матеріалі Styler.

Коли будуть осінні канікули в Україні

Нинішня система навчання передбачає чотири канікулярних періоди:

  • осінні канікули - з 24 по 30 жовтня 2022 року
  • зимові канікули - з 25 грудня 2021 до 8 січня 2023 року
  • весняні канікули - 27 березень по 2 квітня 2023 року
  • літні канікули - з 25 травня по 31 серпня 2023 року

Школи з триместровою системою навчання мають два тижні осінніх канікул, розділених протягом певного часу:

  • перші осінні канікули - від 3 до 9 жовтня
  • другі осінні канікули - від 21 до 27 листопада

Як організовано навчальний рік у 2022 році

Як і завжди, навчальний рік розпочався 1 вересня на тих територіях України, де дозволяє безпекова ситуація. Кожен регіон самостійно ухвалював рішення з приводу форми навчання.

Структуру року поділено на чверті, яких загалом чотири. Ці чверті поділено на два семестри.

На період воєнного стану призупинена дія положення про тривалість навчального року. Тому кожен заклад освіти сам визначає тривалість навчального процесу, однак навчальний рік може тривати більше або менше ніж 175 днів.

Також тривалість навчального року для дітей з особливими освітніми потребами може бути подовженою відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини.

Раніше ми писали про те, яка температура буде в столичних школах цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
школадітиНавчальний рік