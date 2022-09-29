Осінні канікули в Україні: коли школярі будуть відпочивати (дати)

Перша четверть добігає кінця, а тому скоро українські школярі підуть у заслужену відпустку - на осінні канікули.
Коли саме будуть осінні канікули 2022 в Україні цього року - читайте в матеріалі Styler.
Нинішня система навчання передбачає чотири канікулярних періоди:
Школи з триместровою системою навчання мають два тижні осінніх канікул, розділених протягом певного часу:
Як і завжди, навчальний рік розпочався 1 вересня на тих територіях України, де дозволяє безпекова ситуація. Кожен регіон самостійно ухвалював рішення з приводу форми навчання.
Структуру року поділено на чверті, яких загалом чотири. Ці чверті поділено на два семестри.
На період воєнного стану призупинена дія положення про тривалість навчального року. Тому кожен заклад освіти сам визначає тривалість навчального процесу, однак навчальний рік може тривати більше або менше ніж 175 днів.
Також тривалість навчального року для дітей з особливими освітніми потребами може бути подовженою відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини.
Раніше ми писали про те, яка температура буде в столичних школах цього року.