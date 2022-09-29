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Осенние каникулы в Украине: когда школьники будут отдыхать (даты)

Осенние каникулы будут по графику (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Первая четверть подходит к концу, а потому скоро украинские школьники уйдут в заслуженный отпуск - на осенние каникулы.

Когда именно будут осенние каникулы 2022 года в Украине в этом году - читайте в материале Styler.

Когда будут осенние каникулы в Украине

Нынешняя система обучения предусматривает четыре каникулярных периода:

  • осенние каникулы - с 24 по 30 октября 2022 года
  • зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 8 января 2023 года.
  • весенние каникулы - 27 марта по 2 апреля 2023 года
  • летние каникулы – с 25 мая по 31 августа 2023 года

Школы с триместровой системой обучения имеют две недели осенних каникул, разделенные в течение определенного времени:

  • первые осенние каникулы - с 3 по 9 октября
  • вторые осенние каникулы - с 21 по 27 ноября

Как организован учебный год в 2022 году

Как и всегда, учебный год начался 1 сентября на тех территориях Украины, где разрешается ситуация безопасности. Каждый регион самостоятельно принимал решение о форме обучения.

Структура года разделена на четверти, которых в общей сложности четыре. Эти четверти разделены на два семестра.

На период военного положения приостановлено действие положения о длительности учебного года. Поэтому каждое учебное заведение само определяет продолжительность учебного процесса, однако учебный год может длиться больше или меньше 175 дней.

Также продолжительность учебного года для детей с особыми образовательными потребностями может быть продлена в соответствии с индивидуальной программой развития ребенка.

Раньше мы писали о том, какая температура будет в столичных школах в этом году.

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