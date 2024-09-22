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Осіннє рівнодення: що треба обов'язково зробити, аби викреслити з життя увесь негатив

Коли настане Осіннє рівнодення (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 22 вересня настане важлива астрологічна подія - Осіннє рівнодення. І ця дата, як розповіла астролог Катерина Соловйова, дуже особлива. Річ у тому, що на події Рівнодення вплине Сонце, яке опиниться у руйнівному градусі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог розповіла, у чому особливість Осіннього рівнодення та що треба робити, аби забути про невдачі та увесь негатив.

Головні аспекти Осіннього рівнодення 2024

Як зустрічати Осіннє рівнодення (колаж: РБК-Україна)

Що треба зробити на Рівнодення

"У цей період закладається програма на найближчі три місяці - до Дня зимового Сонцестояння. Кожного року у людини, яка не змінювала свого місця проживання, є шанс виправляти ситуації по тих самих сферах її індивідуального радиксу, які щорічно залучено під час Рівнодення", - наголосила Соловйова.

"Кожного року вони однакові та є визначними для людини. Тому щороку у цей час надається можливість відкоригувати активності по них. Дуже важлива їхня аспектація - гармонійна або напружена", - також пояснила вона.

Якщо об’єкти гороскопа та транзитне Сонце пов’язані між собою позитивними зв’язками, то від тих напрямків, якими вони керують, у найближчі три місяці можна очікувати на позитивні тенденції, розвиток і отримання гарних результатів.

Якщо зв’язки складні, це не означає, що події можуть приймати лише несприятливий характер: напружені аспекти додають енергії для реалізації планів, розповіла астролог.

Також вона озвучила головну пораду цього дня. Не можна бути джерелом негативу не тільки на вербальному і невербальному, але навіть на ментальному рівні.

"Вам пощастить, якщо цієї доби до вас хтось звернеться з будь-яким проханням або за допомогою. Чому? А тому, що допомагаючи іншій людині ви гармонізуєте свою сферу взаємин і отримаєте шанс наблизитися до виконання бажання, загаданого вами в День Осіннього Рівнодення", - резюмувала Соловйова.

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