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Осеннее равноденствие: что нужно обязательно сделать, чтобы вычеркнуть из жизни весь негатив

Когда наступит Осеннее равноденствие (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 22 сентября наступит важное астрологическое событие - Осеннее равноденствие. И эта дата, как рассказала астролог Катерина Соловьева, очень особенная. Дело в том, что на события Равноденствия повлияет Солнце, которое окажется в разрушительном градусе.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог рассказала, в чем особенность Осеннего равноденствия и что нужно делать, чтобы забыть про неудачи и весь негатив.

Главные аспекты Осеннего равноденствия 2024

Как встречать Осеннее равноденствие (коллаж: РБК-Украина)

Что нужно сделать на Рождество

"В этот период закладывается программа на ближайшие три месяца - ко Дню зимнего Солнцестояния. Каждый год у человека, не менявшего своего места жительства, есть шанс исправлять ситуации по тем же сферам ее индивидуального радикса, которые ежегодно вовлечены во время Рождества", - подчеркнула. Соловьева.

"Каждый год они одинаковые и являются выдающимися для человека. Поэтому каждый год в это время предоставляется возможность откорректировать активности по ним. Очень важна их аспектация - гармоничная или напряженная", - пояснила она.

Если объекты гороскопа и транзитное Солнце связаны между собой положительными связями, то от тех направлений, которыми они управляют, в ближайшие три месяца можно ждать положительных тенденций, развития и получения хороших результатов.

Если связи сложные, это не означает, что события могут принимать только неблагоприятный характер: напряженные аспекты придают энергию для реализации планов, рассказала астролог.

Также она озвучила главный совет этого дня. Нельзя быть источником негатива не только на вербальном и невербальном, но даже на ментальном уровне.

"Вам повезет, если в эти сутки к вам кто-то обратится с любой просьбой или за помощью. Почему? А потому, что помогая другому человеку вы гармонизируете свою сферу взаимоотношений и получите шанс приблизиться к выполнению желания, загаданного вами в День Осеннего Равноденствия", - резюмировала Соловьева.

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астроогіяОсеннее равноденствиеАстрология