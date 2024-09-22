Осеннее равноденствие: что нужно обязательно сделать, чтобы вычеркнуть из жизни весь негатив

Главные аспекты Осеннего равноденствия 2024

Как встречать Осеннее равноденствие (коллаж: РБК-Украина)

Что нужно сделать на Рождество

"В этот период закладывается программа на ближайшие три месяца - ко Дню зимнего Солнцестояния. Каждый год у человека, не менявшего своего места жительства, есть шанс исправлять ситуации по тем же сферам ее индивидуального радикса, которые ежегодно вовлечены во время Рождества", - подчеркнула. Соловьева.

"Каждый год они одинаковые и являются выдающимися для человека. Поэтому каждый год в это время предоставляется возможность откорректировать активности по ним. Очень важна их аспектация - гармоничная или напряженная", - пояснила она.

Если объекты гороскопа и транзитное Солнце связаны между собой положительными связями, то от тех направлений, которыми они управляют, в ближайшие три месяца можно ждать положительных тенденций, развития и получения хороших результатов.

Если связи сложные, это не означает, что события могут принимать только неблагоприятный характер: напряженные аспекты придают энергию для реализации планов, рассказала астролог.

Также она озвучила главный совет этого дня. Нельзя быть источником негатива не только на вербальном и невербальном, но даже на ментальном уровне.

"Вам повезет, если в эти сутки к вам кто-то обратится с любой просьбой или за помощью. Почему? А потому, что помогая другому человеку вы гармонизируете свою сферу взаимоотношений и получите шанс приблизиться к выполнению желания, загаданного вами в День Осеннего Равноденствия", - резюмировала Соловьева.