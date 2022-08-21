Названы ошибки, которые испортят ваши кроссовки во время стирки в машинке: не делайте так

Не проверенная обувь перед стиркой

Обычно в первую очередь нужно убедиться, что подошва обуви хорошо проклеена и во время стирки в барабане она не отклеится. В противном случае лучше постирать кроссовки вручную.

Неправильный режим

Когда нужно постирать обувь, то в идеале нужно предпочитать только режим "обувь". Если такого в стиральной машине нет, то подойдет "деликатный" или "джинсы".

Отжимание

Важной деталью является отжим, который не должен превышать 800 оборотов. Лучше всего установить 600.

Температура

Необходимо помнить, что обувь нужно стирать при температуре 30 градусов. Однако, если на них имеются сложные загрязнения, то нужно попытаться избавиться от них вручную.

Как подготовить обувь к стирке

Перед загрузкой обуви в стиральную машину, нужно:

очистить протектор от загрязнений и застрявших камней, а подошву как следует вымыть;

закрыть все молнии, застегнуть кнопки;

стельки и шнурки вытянуть - стельки лучше стирать руками или щеткой в мыльном растворе.

Как правильно сушить обувь

Если не хотите испортить обувь, то ни в коем случае не сушите ее в сушильной машине, а также около батарей или обогревателей. Все потому, что высокая температура вызовет деформацию обуви.

Лучше всего сушить ее на свежем воздухе, а в холодное время года - при комнатной температуре в помещении с хорошей вентиляцией.