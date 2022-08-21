Названо помилки, які зіпсують ваші кросівки під час прання в машинці: не робіть так

Більшість людей перуть кросівки у пральній машині. Однак, мало хто дотримується рекомендацій правильного прання. Часто в результаті взуття розклеюється або пошкоджується.
Які помилки псують взуття - читайте нижче.
Не перевірене взуття перед пранням
Зазвичай в першу чергу потрібно переконатися, що підошва взуття добре проклеєна і під час прання в барабані вона не відклеїться. В іншому разі краще випрати кросівки вручну.
Неправильний режим
Коли потрібно випрати взуття, то в ідеалі варто надавати перевагу лише режиму "взуття". Якщо такого в пральній машині немає, то підійде "делікатний" або "джинси".
Віджимання
Важливою деталлю є віджимання, яке не повинне перевищувати 800 оборотів. Найкраще встановити 600.
Температура
Необхідно пам'ятати, що взуття потрібно прати при температурі 30 градусів. Однак, якщо на них є складні забруднення, то потрібно спробувати позбутися від них вручну.
Перед завантаженням взуття в пральну машину, потрібно:
Якщо не хочете зіпсувати випране взуття, то ні в якому разі не сушіть його в сушильній машині, а також близько батарей або обігрівачів. Все тому, що висока температура викличе деформацію взуття.
Найкраще сушити його на свіжому повітрі, а в холодну пору року - при кімнатній температурі в приміщенні з доброю вентиляцією.
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