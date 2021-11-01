Ці помилки під час прийняття душу змусять вас бігти в аптеку

Прийняття душу для більшості людей є обов'язковою ранковою і (або) вечірньою процедурою. Це очищає, бадьорить, освіжає, готує до нового дня вранці і "змиває" минулий день ввечері. Але чи всі ми робимо правильно? І як помилки під час такої, здавалося б, простої процедури можуть коштувати нам грошей і здоров'я?

Довго приймати душ, особливо гарячий, вкрай шкідливо для здоров'я

"Довгий гарячий душ може завдати шкоди здоров'ю вашої шкіри. Є спокуса постояти під гарячою водою якомога довше, особливо в холодний ранок перед роботою. Однак це може бути шкідливо з ряду причин", - стверджує фармацевт.

За його словами, проблеми виникають через те, що через тривалий вплив гарячої води пошкоджується захисний покрив шкіри, втрачається необхідна волога.

"З одного боку, це добре, тому що після того, як ви намилилися, піт і бруд, які викликають запах тіла, легше змити. Проте занадто довге стояння під гарячою водою забирає необхідну шкірі вологу, щоб вона залишалася зволоженою і м'якою", - попередив він.

В результаті можуть виникати сухість, свербіж або подразнення шкіри

Це може викликати ряд проблем, таких як почервоніння шкіри і, в крайніх випадках, тріщини, що може призвести до інфекції. А це вже причина бігти в аптеку за лікарськими препаратами.

Як уберегти свою шкіру

"Спосіб боротьби з цим полягає в тому, щоб обмежити час прийняття душу приблизно 10 хвилинами і тримати воду якомога прохолодною, але не холодною", - рекомендує фармацевт.

Також експерт попереджає, що щоденне миття голови може нашкодити волоссю. Так як шампунь здатний змивати захисний бар'єр з волосся і шкіри голови. Це загрожує появою лупи, з якою доведеться боротися додатково.