Ошибки при стирке, которые допускает почти каждый: можно угробить вещи и машинку

Складывать одежду за один день

Многие люди стирают вещи раз в неделю. Но насколько разумно складывать все в кучу за один день? Если у вас много грязных вещей, то их лучше не копить так долго.

Не чистить стиральную машину

Случалось, ли когда-нибудь, что, несмотря на стирку одежды, она пахнет странно? Вероятно, это потому, что ваша машина грязная.

Большинство считают, что чистить стиральную машину не нужно, поскольку она самоочищается, и поэтому всегда должна быть чистой, но это не так.

Стирка (фото: freepik.com)

Использовать слишком большое или слишком малое количество моющего средства

Сколько моющего средства - это слишком много? Что ж, никто никогда не узнает. Иногда мы склонны использовать слишком много или слишком мало моющего средства, и точное количество до сих пор многим неизвестно.

Не дезинфицировать свою одежду

Чистить одежду и дезинфицировать ее - две разные вещи. В то время как очистка удаляет всю грязь с поверхности, дезинфекция удаляет микробы внутри.

Всемирная организация здравоохранения и Центр по контролю и профилактике заболеваний заявили, что вирусы передаются от человека к человеку через прямой или косвенный контакт с респираторными каплями, которые остаются на одежде.

Учитывая нынешнюю ситуацию, крайне важно иметь при себе дезинфицирующее средство для стирки. Все, что вам нужно сделать, это добавить 2 колпачка после моющего средства, чтобы защитить одежду от микробов.

Стирка (фото: freepik.com)

Оставлять влажную одежду в машине надолго

Иногда мы забываем о вещах в стиральной машине. Слишком долго оставлять их там не только вредно для здоровья, ноэто также мешает их стирать.

Не сортировать одежду

Золотое правило: белый цвет нельзя смешивать с другими цветами. Хотя мы достаточно слышали об этом в своей жизни, как часто мы на самом деле следим за этим?

Не выворачивать одежду наизнанку

Когда дело доходит до стирки, большая часть загрязнений находится внутри. Будь то пот или грязь, исходящая от вашего тела, внутренняя часть одежды требует такой же тщательной очистки, как и внешняя.