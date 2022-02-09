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Помилки в прийнятті душу, які можуть вартувати вам здоров'я

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Середа 09 лютого 2022 18:00
Помилки в прийнятті душу, які можуть вартувати вам здоров'я Фото: як не можна приймати душ (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часте прийняття душу може призвести до не найприємніших наслідків для нашого здоров'я. Лікар-дерматолог розповіла, як правильно це робити, щоб собі не нашкодити.

Про це пише Solenka.

Спеціаліст каже, що вода, особливо гаряча, сприяє видаленню з шкіри вкрай важливого захисного шару - так званого шкірного сала, основне завдання якого полягає в захисті і перешкоджанню зневоднення.

Крім цього шкіра, яку постійно миють гарячою водою з купою хімікатів, що в складі засобів для душу, знижує можливість вироблення вітаміну D.

Лікар каже, що за останній десяток років значно збільшилася кількість пацієнтів з шкірними хворобами, що виникають на тлі проблем з імунітетом.

Адже частий прийом душу порушує нашу мікрофлору. А парабени, що містяться в миючих засобах для збільшення терміну їх придатності, здатні вбивати багато грибків і бактерій, в тому числі і корисних.

Як захистити свою шкіру

  • Віддавайте перевагу дезодорантам з пробіотиками, оскільки вони стримують бактерії, які виробляють запах і не заважають всім іншим.
  • Свіжий піт протягом 2-х годин не пахне, тому частіше міняйте одяг, особливо влітку.
  • Періть речі з максимально щадними засобами.
  • Відмовтеся від довгих водних процедур з гарячою водою під час хвороби.

Раніше ми писали, які помилки під час прийняття душу змусять вас бігти в аптеку.

Також повідомлялося про дві ознаки на обличчі, які можуть попередити вас про розвиток небезпечної хвороби.

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