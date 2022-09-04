Время сажать землянику для лучшего урожая: секреты ухода за ягодой
Земляника - ягодка, хоть и маленькая, но удаленькая. Говорят даже, что в доме, где едят землянику, врач не нужен. Поэтому советуем заранее позаботиться о том, чтобы получить урожай в следующем году.
Как правильно посадить землянику, пишет канал "Дача. Сад та город".
Огородники завершают посадку земляники молодыми розетками в первой половине сентября.
Секреты ухода за земляникой
Перегной целесообразно вносить по горсти в каждую посадочную ямку и сразу же заливать ямку водой.
После посадки землянику регулярно поливают, не допуская пересыхания земли.
Для защиты корневой системы молодых растений от пересыхания осенью и перемерзания зимой, грядки мульчируют (соломой и тому подобное).
Фото: Земляника маленькая, но вкусная и полезная (pixabay.com)
Чем полезна земляника
Плоды земляники возбуждают аппетит, улучшают пищеварение, оказывают легкое мочегонное, потогонное и желчегонное действие. Обладают также бактерицидными и противовоспалительными свойствами.
Полезно употреблять ягоды земляники, особенно свежие, при диабете и заболеваниях щитовидной железы.
Помогают они при:
- повышенном артериальном давлении,
- атеросклерозе,
- гастритах с пониженной кислотностью,
- язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
- колитах,
- плохой перистальтике кишечника (атонические запоры),
- желчнокаменной и мочекаменной болезнях,
- подагре.
Ранее мы писали, как бороться с болезнями винограда за копейки.
Также читайте, как ухаживать за клубникой после сбора урожая, чтобы получить больше ягод.