Время сажать землянику для лучшего урожая: секреты ухода за ягодой

Фото: Когда сажать землянику для лучшего урожая (pixabay.com)

Земляника - ягодка, хоть и маленькая, но удаленькая. Говорят даже, что в доме, где едят землянику, врач не нужен. Поэтому советуем заранее позаботиться о том, чтобы получить урожай в следующем году.

Как правильно посадить землянику, пишет канал "Дача. Сад та город".