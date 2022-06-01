Ошибки, из-за которых помидоры на огороде почернеют и погибнут: как нельзя делать

Неправильно подготовленная почва

Залогом здорового урожая является плодородная почва и погода. Если на метеоусловия огородники прямого воздействия не оказывают, то подготовить почву к посадке томатов просто обязаны.

Ведь болезнетворные бактерии из почвы могут стать причиной появления черных пятен на плодах. Нельзя также допускать засухи и переувлажнения грядки. Томаты не любят уровень влажности более 60%.

Подкормка сделана с ошибками

Причиной порчи плодов может стать неправильно проведенная подкормка. Культура реагирует, как на дефицит, так и на избыток питательных веществ. Поэтому соблюдайте правильную дозировку и график внесения подкормки.

Густая посадка

Следите за порядком на грядке. Нельзя экономить на свободном месте и пытаться высадить на небольшом земли всю рассаду, которая у вас есть. Из-за густой посадки возникает дефицит солнечного света, из-за чего рассада плохо развивается и могут появляться различные заболевания.