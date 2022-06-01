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Помилки, через які помідори на городі почорніють і загинуть: як не можна робити

Фото: Як правильно вирощувати помідори (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Помідори - доволі примхлива культура, яка погано реагує на допущені городниками помилки. Наслідками може бути почорніння томатів і втрата урожаю.

Про це пише Prostoway.

Неправильно підготовлений ґрунт

Запорукою здорового врожаю є родючий ґрунт та погода. Якщо на метеоумови городники прямого впливу не мають, то підготувати ґрунт до посадки томатів просто зобов'язані.

Адже хвороботворні бактерії з ґрунту можуть стати причиною появи чорних плям на плодах. Не можна також допускати посухи та перезволоження грядки. Томати не люблять рівень вологості понад 60%.

Підживлення зроблене з помилками

Причиною псування плодів може стати неправильно проведене підживлення. Культура реагує, як на дефіцит, так і на надлишок поживних речовин. Тому дотримуйтесь правильного дозування й графіка внесення підживлення.

Густа посадка

Стежте за порядком на грядці. Не можна економити на вільному місці та намагатися висадити на невеликому землі всю розсаду, яка у вас є. Через густу посадку виникає дефіцит сонячного світла, через що розсада погано розвивається і можуть з'являтися різні захворювання.

Раніше ми писали, який овоч треба посадити поруч з помідорами, щоб збільшити урожай.

Також повідомлялося, якими кухонними відходами можна підживити помідори.

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