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Ці помилки зіпсують домашню піцу навіть з найкращих інгредієнтів: більше так не робіть

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Неділя 23 січня 2022 10:58
Ці помилки зіпсують домашню піцу навіть з найкращих інгредієнтів: більше так не робіть Фото: Як приготувати піцу вдома (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Піца - традиційна італійська страва, яка є однією з найпопулярніших у світі. Найчастіше, щоб поласувати шматочком піци, ми йдемо в ресторан або замовляємо доставку, але багато кулінарів вважають за краще готувати вдома. І часто буває, що результат розчаровує.

Як не наробити помилок при готуванні страви і отримати справжній смак, розповів Олег Юдалевич, засновник мережі ПіцаХата.

Експерт каже, якщо хочете приготувати піцу вдома і при цьому вона була максимально "італійською", уникайте наступних помилок:

  1. Неправильно вибрані продукти. Найголовніше в піці це тісто, соус і сир.
  2. Не вистояне тісто. Потрібно, що б воно "підійшло" і розкатуйте товщиною 4-6 мм з невеликим бортиком по краях.
  3. Не розігріта духовка до максимальної температури. Тісто буде сухим. Розігріти і тільки потім ставимо туди піцу. Основу (корж) можна заздалегідь пропекти і він точно не буде сирим.
  4. Товстий шар соусу. Розмазуйте рівномірно. Для цього можна використовувати кондитерський пензлик.
  5. Чим більше сир, тим краще - це неправильне розуміння. Орієнтуйтеся на пропорцію 1 до 2, максимум 1 до 1 - це якщо піца сирна (без використання інших начинок). Вага сиру менше тіста у два рази. Рівномірно розсипайте по всій поверхні, щоб не було просвітів.
  6. Інгредієнти нарізані товстими, великими шматками - це впливає на смак. Нарізайте тонкими слайсами або невеликими кубиками.
  7. Обов'язково проваріть м'ясо. Так, можна пробувати і сире, але воно повинно бути добре промариноване (не менше 8 годин) і нарізати невеликими шматочками. Тоді воно точно пропечеться.
  8. Спеції. Краще присипати сухим базиліком і орегано на соус. На свіжоспечену піцу покладіть кілька листочків свіжого базиліка. Він дасть особливий аромат.

Раніше ми писали, як правильно вибрати сир для домашньої піци.

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