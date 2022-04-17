Помилки в готуванні "Олів'є", які ніколи не допускають хороші кулінари

Українці готуються до святкування Великодня, головною стравою якого є, звісно, паска. Однак і про улюблені салати не забудуть. Серед таких святкових страв у багатьох родинах є салат Олів'є.

Як не допустити помилок при його готуванні, пише Ukr.media.

Не використовуйте тільки майонез. Його можна в рівних пропорціях змішати зі сметаною, або ж замінити грецьким йогуртом.

Заправляйте перед подачею на стіл. Не варто робити це заздалегідь і в такому вигляді залишати надовго в холодильнику.

Ковбасу краще замінити вареним м'ясом. Так смак салату Олів'є вийде більш насиченим.

Не варто використовувати забагато картоплі. Існує великий ризик зіпсувати смак страви і зробити салат більш простим.

Багато хто вважає, що чим більше горошку в "Олів'є", тим краще. Це не так. Тут діє таке ж правило, як і з картоплею. Крім того, краще віддати перевагу консервованому продукту, а не тому, який був в морозильній камері.

На яйцях можна не економити. Для великої порції салату слід взяти мінімум три яйця. Цей компонент зробить страву більш ніжною.