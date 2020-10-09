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Карантин выходного дня и дистанционка: какие ограничения могут ввести в Украине

Пятница 09 октября 2020 09:23
Карантин выходного дня и дистанционка: какие ограничения могут ввести в Украине
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Карантин в Украине могут ужесточить совершенно новыми ограничениями

В Украине могут ввести дополнительные карантинные ограничения из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом. Могут появиться ограничения только по выходным дням, а студентов отправят на дистанционное обучение.

Как рассказал народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, решение об ограничениях будут принимать в субботу, 10 октября. Об этом он сказал в программе "Право на власть".

Он сообщил, что в Украине может появиться так называемый "карантин выходного дня". Решение будет приниматься на совещание у президента, где будут обсуждать изменения постановления о карантинном зонировании.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем, но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", - подчеркнул народный депутат.

Также Радуцкий считает, что на дистанционное обучение нужно отправить всех студентов и школьников.

"Второе, мое предложение и поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит и президент. То, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку", - сказал Радуцкий и добавил, что нужно отправить на удаленное обучение все школы, университеты, все учебные заведения.

Он добавил, что в Украине скоро появятся новые тесты для диагностики из Швейцарии. Первая партия экспресс-тестов прибудет уже на следующей неделе. Это тесты ПЦР, которые будут давать результат за 15 минут. Точность у них выше, а стоимость ниже, чем у тех тестов, которые используют сейчас в Украине.

В Украине могут ввести новые карантинные ограничения

Напомним, ранее мы писали о том, что Ляшко назвал сроки, когда Украина может вернуться к жесткому карантину.

А также рассказывали о том, что Киев попадает в "оранжевую зону" карантина.

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