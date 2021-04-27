В Ощадбанке рассказали, кому продлят действие платежных карт до 1 июля

Ощадбанк продлил действие платежных банковских карт внутренне перемещенных лиц до 1 июля 2021 года, у которых срок действия карт истекает во время карантина.

"Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В банке также напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и их доставляют в отделения. Если вы получили СМС-сообщение от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, то вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года.