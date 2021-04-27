В Ощадбанку розповіли, кому продовжать дію платіжних карт до 1 липня

Ощадбанк продовжив дію платіжних банківських карт внутрішньо переміщених осіб до 1 липня 2021 року, у яких термін дії карт закінчується під час карантину.

"Карти Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок" і термін дії яких закінчується під час карантину, не блокуватимуться до 1 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У банку також нагадали, що триває перевипуск карт за графіком, і їх доставляють у відділення. Якщо ви отримали СМС-повідомлення від Ощадбанку, то ваша перевипущена карта вже у відділенні.

Якщо ви не змогли забрати нову карту у відділенні, то ви можете і далі знімати кошти і розраховуватися старою карткою до 1 липня 2021 року.