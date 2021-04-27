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В Ощадбанку розповіли, кому продовжать дію платіжних карт до 1 липня

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 16:38
В Ощадбанку розповіли, кому продовжать дію платіжних карт до 1 липня Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Ощадбанк продовжив дію платіжних банківських карт внутрішньо переміщених осіб до 1 липня 2021 року, у яких термін дії карт закінчується під час карантину.

Про це повідомила прес-служба Ощадбанку.

"Карти Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок" і термін дії яких закінчується під час карантину, не блокуватимуться до 1 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У банку також нагадали, що триває перевипуск карт за графіком, і їх доставляють у відділення. Якщо ви отримали СМС-повідомлення від Ощадбанку, то ваша перевипущена карта вже у відділенні.

Якщо ви не змогли забрати нову карту у відділенні, то ви можете і далі знімати кошти і розраховуватися старою карткою до 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, що з'явився графік роботи банків на Великдень та травневі свята. У НБУ зазначили, що українські банки зможуть самостійно встановлювати графік роботи у святкові дні, а система електронних платежів Національного банку працюватиме в режимі 23/7.

Варто зазначити, що святковими і офіційними вихідними днями будуть з 1 по 4 травня і з 8 по 10 травня.

Крім того, всі операції з 1 по 4 травня будуть зображатися датою наступного робочого дня - 5 травня. А всі операції з 8 по 10 травня будуть зображатися датою наступного операційного дня - 11 травня.

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