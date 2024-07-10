Ошатна вишиванка та ефектний костюм: Зеленська вразила стильними образами у США

Відвідування меморіалу

Разом з президентом Зеленська поклала квіти до меморіалу. У пості вона поділилася, що у 2015 році його створила архітекторка, що має українське походження, - Лариса Курилас. Меморіал розташований поряд із будівлею Конгресу.

"На ньому - колоски пшениці. Саме такої, яку більшовицька влада відбирала в українських селян, прирікаючи їх на голодну смерть. "Голодомор 1932–1933. У пам’ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом", - каже напис українською та англійською мовами", - написала перша леді.

"Зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, нам важливо зберігати пам’ять про попередні спроби. Бо Україна нині боронить не лише сучасність, а й історичну справедливість", - також зазначила вона.

Меморіал, присвячений Голодомору в Україні, США (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На церемонії вшанування дружина Володимира Зеленського з’явилася в ошатній вишиванці, яка має пишні рукави та оздоблена чорними нитками. Виріб презентував український бренд Gaptuvalnyа.

Сорочку Зеленська скомбінувала з чорною спідницею міді та взуттям на шпильках. Завершили лаконічний образ зібране у хвіст волосся та акуратні сережки золотого кольору.

Володимир і Олена Зеленські в США (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Візит до військово-медичного центру

Після цього пані Олена направилася до одного з найбільших та найважливіших шпиталів Америки. У публікації в соцмережах вона розповіла, що у медичному центрі Волтера Ріда військові та їхні родини отримують якісну допомогу. Окрім того, тут продовжуються наукові розробки, тому пацієнти одними з перших отримують лікування за найновішими методами.

Олена Зеленська показала візит до медичного центру (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Саме такого комплексного підходу ми прагнемо досягти й у медичних центрах України. Бо врятувати життя - мало, треба врятувати його якість, супроводжуючи пораненого захисника стільки, скільки потрібно для повного відновлення", - написала перша леді.

Зеленська поспілкувалася з американськими фахівцями (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Разом із заступницею міністра оборони України Наталією Калмиковою обговорили з представниками центру, зокрема, підтримку в побудові системи психологічної допомоги для українських військових у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я", - також повідомила вона.

Образ першої леді (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для цього заходу пані Олена обрала класичний костюм чорного кольору, що складався із стильних штанів-палаццо та подовженого піджака. Його вона доповнила білосніжною блузою, масивними золотими сережками та зібраним у низький хвіст волоссям Також підкреслили аутфіт туфлі-човники світлого відтінку та мінімальна кількість макіяжу.