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Зеленський назвав пріоритетне для України питання на саміті НАТО

Вашингтон, Вівторок 09 липня 2024 21:42
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Зеленський назвав пріоритетне для України питання на саміті НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська делегація на саміті НАТО обговорюватиме посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Це - пріоритет.

Про це у Вашингтоні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, президент США Джо Байден та інші лідери країн НАТО "можуть бути" потужнішими, ніж раніше.

"Хоча я вдячний президенту, адміністрації, Конгресу Сполучених Штатів за пакет, за який був проголосований. Ми очікуємо, що він (пакет - ред.) поступово приходитиме на поле бою і посилюватиме нашу армію", - додав Зеленський.

Саміт НАТО

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні триває ювілейний саміт НАТО. У його ході лідери країн-членів Альянсу хочуть обговорити ситуацію навколо України та її євроатлантичну інтеграцію.

Участь бере і президент України Володимир Зеленський. Він уже прибув до Вашингтона.

До саміту західні ЗМІ з посиланням на джерела у Держдепі США писали, що під час заходу Україна може почути хороші новини щодо протиповітряної оборони.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує від саміту результатів у питанні протиповітряної оборони.

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