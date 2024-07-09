Зеленський назвав пріоритетне для України питання на саміті НАТО
Українська делегація на саміті НАТО обговорюватиме посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Це - пріоритет.
Про це у Вашингтоні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За його словами, президент США Джо Байден та інші лідери країн НАТО "можуть бути" потужнішими, ніж раніше.
"Хоча я вдячний президенту, адміністрації, Конгресу Сполучених Штатів за пакет, за який був проголосований. Ми очікуємо, що він (пакет - ред.) поступово приходитиме на поле бою і посилюватиме нашу армію", - додав Зеленський.
Саміт НАТО
Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні триває ювілейний саміт НАТО. У його ході лідери країн-членів Альянсу хочуть обговорити ситуацію навколо України та її євроатлантичну інтеграцію.
Участь бере і президент України Володимир Зеленський. Він уже прибув до Вашингтона.
До саміту західні ЗМІ з посиланням на джерела у Держдепі США писали, що під час заходу Україна може почути хороші новини щодо протиповітряної оборони.
При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує від саміту результатів у питанні протиповітряної оборони.
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