Дружина Гордона назвала причину непростих стосунків з Зеленським

Олеся Бацман, яка є журналісткою та обраницею Дмитра Гордона, відверто висловилася про складні стосунки з Володимиром Зеленським. Вона зазначила, що у минулому вони мали приємне дружнє спілкування, проте тепер ситуація дещо змінилася.

Що Бацман каже про Зеленського

За словами Олесі, Володимиру не сподобалася публічна критика, яка трапилася на тлі певних обставин. Вона згадала закони про дезінформацію, медіа та олігархів.

"Все почалося з закону про дезінформацію, який зняли з розгляду, і там взагалі згадувалася тюрма для журналістів. Після цього - закон про медіа, який прийняли уже під час війни. Плюс, закон про олігархів, який був направлений на боротьбу з їх медіа, з їх свободою слова. Звичайно, що Володимиру Олександровичу така публічна критика не сподобалась", - сказала обраниця Гордона.

Дмитро Гордон і його дружина Олеся Бацман (Фото: instagram.com/alesiabatsman)

Зірка підкреслила, що востаннє вона і її чоловік спілкувалися з президентом ще до початку повномасштабної війни. Але раніше ситуація була абсолютно іншою. За словами журналістки, її обранець товаришував з Зеленським.

"Можна публічно прослідити нашу лінію стосунків. Будь-хто, хто поцікавиться цим питанням, це побачить, бо все є в інтернеті. Діма і Володимир Олександрович дуже довго знайомі, вони товаришували, мали велику історію стосунків", - каже Бацман.

Раніше журналіст товаришував з Зеленським (Фото: instagram.com/alesiabatsman)

"Коли почалися президентські перегони, ми дуже підтримували Володимира Зеленського в тому, щоб він став президентом. Як всі пам'ятають, тоді йшлося про те, що Петро Порошенко хоче вдруге стати президентом України. Звичайно, я думаю, що тоді ми зробили великий внесок у те, щоб Володимир Зеленський став президентом", - зауважила також журналістка.

Інтерв'ю свого чоловіка з Володимиром, який тоді лише збирався стати главою держави, інтерв'юерка назвала "унікальним". Вона пояснює, що саме у тому відео Зеленській відверто сказав про наміри іти в президенти. Ролик подивилися близько 26 млн людей.

"Я пам'ятаю, як мені скидали скріни, як всі дивляться це інтерв'ю, воно було реально круте. Це була така його програма президентська", - ділиться дружина Гордона.

Крім того, відома українка також пригадала пресконференції, під час якиї її обранець ставив прямі питання. Вона підкреслила, що вони, як журналісти, мають реагувати на події, що відбуваються в країні.

"Ми як люди, які звикли говорити на біле - біле, на чорне - чорне. Ми говорили про те, що є дуже великі проблеми з кадровою політикою і називали прізвища. Сьогодні, навіть якщо взяти пресконференції, питання Діми публічні, то там можна почути прізвища Тищенка, Тарана, Степанова і так далі… Тобто ми про це казали ще тоді. Корупція, яка також була, боротьба із нею тоді в оточенні", - підсумувала Бацман.