Осетровое полнолуние: появились мощные фото и видео редкого явления

Осетровое полнолуние смогли увидеть жители разных стран 3 августа 2020 года. Августовская полная Луна считается одной из самых ярких в году.

Мощные снимки осетрового полнолуния показало издание TheSun.

В Украине уникальное явление наступило в 18:59 по киевскому времени.

Интересна и история названия явления. Так, ранее в августе американские племена особенно активно занимались рыбалкой. И они верили, что в полнолуние легче выловить крупную осетровую рыбу.

Осетровое полнолуние 2020 (фото: thesun.co.uk)

Также августовское полнолуние порой называли "зерновым", что связано со сбором урожая в этот период.

Августовское полнолуние проходит под знаком Водолея. Астрологи полагают, что в этот период люди стремятся к внутренней свободе и раскрепощенности.

Осетровое (зерновое) полнолуние 2020 (фото: thesun.co.uk)

В этот период удачными будут различные эксперименты и новаторства. Следовательно, можно браться за реализацию интересных идей и рискованных проектов.

А вот что не рекомендуется делать в это время, так это замыкаться в себе и сидеть дома.

Полнолуние 3 августа 2020 (фото: thesun.co.uk)

Также в сети разместили видео восхода полной Луны в Харькове.

Осетровое полнолуние 2020 (видео: YouTube.com)

Ранее мы писали, что нельзя делать и как правильно загадать желание в день полнолуния 3 августа.

Также астролог назвала опасные периоды августа. Эксперт предупреждает, что такое было разве что в 1941-м году.