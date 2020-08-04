Осетрова повня: з'явилися потужні фото і відео рідкісного явища

Осетрову повню змогли побачити жителі різних країн 3 серпня 2020 року. Серпневий повний Місяць вважається одним з найяскравіших у році.

Потужні знімки осетрової повні показало видання TheSun.

В Україні унікальне явище настало о 18:59 за київським часом.

Цікава й історія назви явища. Так, раніше в серпні американські племена особливо активно займалися риболовлею. І вони вірили, що в повню легше виловити велику осетрову рибу.

Осетрова повня 2020 (фото: thesun.co.uk)

Також серпневу повню часом називали "зерновою", що пов'язано зі збиранням урожаю в цей період.

Серпневий повний Місяць проходить під знаком Водолія. Астрологи вважають, що в цей період люди прагнуть до внутрішньої свободи та розкутості.

Осетрова (зернова) повня 2020 (фото: thesun.co.uk)

В цей період вдалими будуть різні експерименти і новаторства. Отже, можна братися за реалізацію цікавих ідей і ризикованих проєктів.

А ось що не рекомендується робити в цей час, так це замикатися в собі і сидіти вдома.

Повня 3 серпня 2020 (фото: thesun.co.uk)

Також в мережі розмістили відео сходу повного Місяця в Харкові.

Осетрова повня 2020 (відео: YouTube.com)

Раніше ми писали, що не можна робити і як правильно загадати бажання в день повного Місяця 3 серпня.

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