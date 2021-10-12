Осенние каникулы в Украине: школы в разных регионах поменяли даты

Львов

С 18 октября ученики средней и старшей школы пойдут на дистанционное обучение. А осенние каникулы начнутся с 25 октября.

Хмельницкий

В Департаменте образования и науки рекомендуют школам начать осенние каникулы раньше – с 18 октября. Однако окончательное решение каждая школы будет принимать самостоятельно.

Мелитополь

С 11 октября школьники перешли на дистанционное обучение. Каникулы - с 18 октября.

Харьков

Дети отправятся отдыхать с понедельника, 18 октября.

Ивано-Франковск

Каникулы у школьников начнутся на неделю раньше – с 18 октября

Винница

Каникулы в школах начнутся с 18 октября

Славянск, Кропивницкий

Школьники отправятся на отдых с 18 октября и принято решение о том, чтобы продлить каникулы не на одну, а на две недели, до 1 ноября.

Сумы

Из-за большого количества заболевших среди педагогов и учеников, школам рекомендуется уйти на каникулы с 18 октября.

Херсон

График осенних каникул сместился на две недели ранее – дети пойдут отдыхать с 18 октября, а не с 1 ноября.

Черкассы

Каникулы предложили перенести и начать их с 18 октября, чтобы уменьшить расходы тепла. Отдыхать дети будут до 24 октября.

Днепр

В Днепре график осенних каникул пока не изменили, и школьники пойдут на отдых с 25 октября.

Полтава и Николаев

Дети будут учиться до 25 октября и пойдут на каникулы по графику.

Стоит отметить, что там, где приняли решение о каникулах с 18 октября, дети будут отдыхать немного больше, так как перед каникулами будет еще четыре выходных дня в связи с Днем защитника и защитницы Украины.