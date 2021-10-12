Осенние каникулы в Украине: школы в разных регионах поменяли даты

В школах Украины начали менять графики осенних каникул для детей. Основная причина – рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Также в нескольких областях решили отправить детей отдыхать немного раньше из-за проблем с отоплением.
Как поменялись графики осенних школьных каникул в разных регионах – читайте в материале ниже.
С 18 октября ученики средней и старшей школы пойдут на дистанционное обучение. А осенние каникулы начнутся с 25 октября.
В Департаменте образования и науки рекомендуют школам начать осенние каникулы раньше – с 18 октября. Однако окончательное решение каждая школы будет принимать самостоятельно.
С 11 октября школьники перешли на дистанционное обучение. Каникулы - с 18 октября.
Дети отправятся отдыхать с понедельника, 18 октября.
Каникулы у школьников начнутся на неделю раньше – с 18 октября
Каникулы в школах начнутся с 18 октября
Школьники отправятся на отдых с 18 октября и принято решение о том, чтобы продлить каникулы не на одну, а на две недели, до 1 ноября.
Из-за большого количества заболевших среди педагогов и учеников, школам рекомендуется уйти на каникулы с 18 октября.
График осенних каникул сместился на две недели ранее – дети пойдут отдыхать с 18 октября, а не с 1 ноября.
Каникулы предложили перенести и начать их с 18 октября, чтобы уменьшить расходы тепла. Отдыхать дети будут до 24 октября.
В Днепре график осенних каникул пока не изменили, и школьники пойдут на отдых с 25 октября.
Дети будут учиться до 25 октября и пойдут на каникулы по графику.
Стоит отметить, что там, где приняли решение о каникулах с 18 октября, дети будут отдыхать немного больше, так как перед каникулами будет еще четыре выходных дня в связи с Днем защитника и защитницы Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве объяснили, кто сможет перемещаться между областями без ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации.