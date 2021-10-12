Осінні канікули в Україні: школи в різних регіонах поміняли дати

Львів

З 18 жовтня учні середньої та старшої школи підуть на дистанційне навчання. А осінні канікули почнуться з 25 жовтня.

Хмельницький

У Департаменті освіти та науки рекомендують школам почати осінні канікули раніше – з 18 жовтня. Однак остаточне рішення кожна школи буде приймати самостійно.

Мелітополь

З 11 жовтня школярі перейшли на дистанційне навчання. Канікули - з 18 жовтня.

Харків

Діти відправляться відпочивати з понеділка, 18 жовтня.

Івано-Франківськ

Канікули у школярів почнуться на тиждень раніше - з 18 жовтня

Вінниця

Канікули в школах почнуться з 18 жовтня

Слов'янськ, Кропивницький

Школярі відправляться на Відпочинок з 18 жовтня і прийнято рішення про те, щоб продовжити канікули не на один, а на два тижні, до 1 листопада.

Суми

Через велику кількість хворих серед педагогів та учнів, школам рекомендується піти на канікули з 18 жовтня.

Херсон

Графік осінніх канікул змістився на два тижні раніше - діти підуть відпочивати з 18 жовтня, а не з 1 листопада.

Черкаси

Канікули запропонували перенести та почати їх з 18 жовтня, щоб зменшити витрати тепла. Відпочивати діти будуть до 24 жовтня.

Дніпро

У Дніпрі графік осінніх канікул поки не змінили, і школярі підуть на відпочинок з 25 жовтня.

Полтава і Миколаїв

Діти навчатимуться до 25 жовтня і підуть на канікули за графіком.

Варто відзначити, що там, де прийняли рішення про канікули з 18 жовтня, діти відпочиватимуть трохи більше, оскільки перед канікулами буде ще чотири вихідні дні у зв'язку з Днем захисника і захисниці України.